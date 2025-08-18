Путин пытается запугать мир: эксперт об испытаниях ядерной ракеты РФ "Буревестник"

Россия уже проводила 14 испытаний ядерной ракеты "Буревестник", 13 из которых завершились неудачно. Кроме того, по словам авиаэксперта Анатолия Храпчинского, похожие системы "Посейдон" или "Авангард" пока не подтвердили свои технические характеристики.

Related video

Президент России Владимир Путин пытается запугать мир своим новым оружием. В частности, испытывая новую крылатую ракету с ядерной боеголовкой "Буревестник". Об этом в комментарии "Киев24" сказал заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский.

По словам эксперта, Россия уже провела 14 испытаний этой ракеты. 13 из них завершились неудачно, а во время одного из испытаний погибли ученые, которые занимались проведением этого испытания.

"На самом деле, это больше миф, чем реальность, потому что, начиная с Соединенных Штатов в 60-е годы пытались создать ядерный двигатель, который мог бы иметь неограниченный потенциал по расстоянию, там отказались от того, потому что это на самом деле было неэкологично и имело отдельные риски, которые не позволяли удержать те возможности, которые они предусматривали", — пояснил он.

Он добавил, что по словам Путина, это "супероружие", которое было представлено в 2018 году вместе с системами "Посейдон" и "Авангард", которые пока не подтвердили свои технические характеристики.

"Поэтому это опять же очередная "страшилка" или попытка создать "супероружие", как когда-то в свое время США создали ядерную бомбу, которую использовали по Хиросиме и Нагасаки, чтобы разработать определенный инструмент влияния на весь мир. Так же и российский диктатор хочет создать какое-то оружие, которым будет пугать весь мир", — подытожил эксперт.

Ракета "Буревестник": что известно

Президент РФ Владимир Путин рассказал о крылатой ракете с ядерной установкой в марте 2018 года. По его словам, успешные испытания ракеты состоялись в конце 2017 года. Путин тогда заявил, что ракета имеет "неограниченную дальность" полета и непобедима перед "всеми существующими и будущими системами ПРО и ПВО".

По габаритам корпуса ракета напоминает крылатую ракету Х-101 и оснащена малогабаритной ядерной энергоустановкой. Заявленная дальность полета в десять раз превышает дальность полета Х-101. На кадрах официальных презентаций ракета стартует с наклонной пусковой установки с помощью ускорителей.

Напомним, что ранее сообщалось, что РФ готовится к испытаниям 9M730 "Буревестник", которые состоятся на арктическом полигоне "Панково" на Новой Земле.

После серии ударов по авиабазам и арсеналам президент РФ Владимир Путин анонсировал строительство и модернизацию инфраструктуры на стратегических объектах. Кроме того, он намекнул на появление новейшего оружия, которое не стоит держать в "чистом поле", и упомянул о "современности" ядерной триады РФ.