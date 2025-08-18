Путін намагається залякати світ: експерт про випробування ядерної ракети РФ "Буревісник"

Росія вже проводила 14 випробувань ядерної ракети "Буревісник", 13 з яких завершилися невдало. Крім того, за словами авіаексперта Анатолія Храпчинського, схожі системи "Посейдон" або "Авангард" поки що не підтвердили свої технічні характеристики.

Президент Росії Володимир Путін намагається залякати світ своєю новою зброєю. Зокрема, випробовуючи нову крилату ракету з ядерною боєголовкою "Буревісник". Про це в коментарі "Київ24" сказав заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський.

За словами експерта, Росія вже провела 14 випробувань цієї ракети.13 з них завершилися невдало, а під час одного з випробувань загинули науковці, які замалися проведенням цього випробування.

"Насправді, це більше міф, ніж реальність, тому що, починаючи зі Сполучених Штатів в 60-ті роки намагалися створити ядерний двигун, який міг би мати необмежений потенціал по відстані, там відмовилися від того, тому що це насправді було неекологічно і мало окремі ризики, які не дозволяли втримати ті можливості, які вони передбачали", — пояснив він.

Він додав, що зі слів Путіна, це "суперзброя", яка була представлена у 2018 році разом із системами "Посейдон" і "Авангард", які поки що не підтвердили свої технічні характеристики.

"Тому це знову ж таки чергова "страшилка" або спроба створити "суперзброю", як колись свого часу США створили ядерну бомбу, яку використали по Хіросімі і Нагасакі, аби розробити певний інструмент впливу на весь світ. Так само і російський диктатор хоче створити якусь зброю, якою буде лякати весь світ", — підсумував експерт.

Ракета "Буревісник": що відомо

Президент РФ Володимир Путін розповів про крилату ракету з ядерною установкою у березні 2018 року. За його словами, успішні випробування ракети відбулися наприкінці 2017 року. Путін тоді заявив, що ракета має "необмежену дальність" польоту і непереможна перед "всіми існуючими та майбутніми системами ПРО та ППО".

За габаритами корпусу ракета нагадує крилату ракету Х-101 та оснащена малогабаритною ядерною енергоустановкою. Заявлена дальність польоту вдесятеро перевищує дальність польоту Х-101. На кадрах офіційних презентацій ракета стартує із похилої пускової установки за допомогою прискорювачів.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що РФ готується до випробувань 9M730 "Буревестник", які відбудуться на арктичному полігоні "Панково" на Новій Землі.

Після серії ударів по авіабазах та арсеналах президент РФ Володимир Путін анонсував будівництво та модернізацію інфраструктури на стратегічних об'єктах. Крім того, він натякнув на появу новітньої зброї, яку не варто тримати в "чистому полі", і згадав про "сучасність" ядерної тріади РФ.