Путін хвалиться ядерним "Буревестником": експерт пояснив, чому ракета не стане "суперзброєю"

Росія заявила про успішні випробування крилатої ракети "Буревестник", яку Кремль називає "зброєю необмеженої дальності" та носієм ядерного заряду. Експерти зазначають, що подібні заяви мають більше пропагандистський, ніж практичний характер, адже така ракета залишається вразливою для сучасних систем протиповітряної оборони.

Як розповів в інтерв'ю УНІАН капітан 1-го рангу у запасі, колишній заступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко, "Буревестник" за своєю конструкцією є типовою дозвуковою крилатою ракетою, подібною до Х-101 або "Калібр". Вона здатна літати на малій висоті — близько 50–100 метрів — та на велику відстань, однак не має принципових переваг перед наявними ракетами цього класу.

Конструкція та принцип роботи ракети "Буревестник"

Риженко пояснив, що головною відмінністю "Буревестника" від звичайних крилатих ракет є застосування мініатюрного ядерного реактора замість класичного турбореактивного двигуна з паливним згорянням. Реактор є джерелом тепла для турбіни, що теоретично може забезпечити тривалий політ без дозаправлення.

"Як кажуть пропагандисти, це необмежена дальність польоту. Планується, що вона має нести ядерний боєзаряд. Особливістю є те, що в неї хоч і класичний турбореактивний двигун, але там є ядерний реактор, який забезпечує нагрів повітря", — пояснив Риженко.

За словами експерта, навіть за умови успішної роботи такого реактора ракета залишається дозвуковою, тому не здатна уникнути перехоплення сучасними засобами ППО.

Вразливість ракети та можливості її перехоплення

Риженко наголосив, що "Буревестник" може бути збитий широким спектром озброєнь — від кулеметів до зенітно-ракетних систем. Українські сили протиповітряної оборони вже довели ефективність проти подібних ракет.

"ЗСУ збивають близько 80% крилатих ракет, які запускає РФ. Йдеться про Х-101 та "Калібр", тобто ракети, подібні до цієї. Проти неї може бути застосований фактично весь спектр зброї протиповітряної оборони — починаючи з кулеметів, закінчуючи зенітно-ракетними системами", — зазначив військовий експерт.

Він також звернув увагу, що навіть заявлений політ на 14 тисяч кілометрів за 15 годин не робить "Буревестник" загрозою міжконтинентального рівня. За цей час, підкреслив Риженко, ракету можна виявити та знищити багаторазово, особливо якщо її політ проходитиме над океаном.

Порівняння з балістичними ракетами

Риженко пояснив, що, на відміну від "Буревестника", балістичні ракети рухаються по траєкторії з виходом у космос і мають значно вищу швидкість — у 5–15 разів більшу. Це робить їх складнішими для перехоплення, але й дорожчими у виробництві та збитті.

"Один снаряд до Patriot коштує близько 50 мільйонів. Тоді як для збиття дозвукової ракети, як 'Буревестник', достатньо значно простіших засобів — артилерійських пострілів, ПЗРК або систем середньої дальності", — уточнив Риженко.

Ризики ядерного забруднення

Окремо експерт торкнувся питання наслідків збиття ракети, що містить ядерний реактор. За його словами, у разі руйнування реактора може статися локальне радіаційне забруднення, але воно не буде масштабним.

"Якщо ракета буде збита, реактор може бути пошкоджений, і тоді місцевість отримає певне радіоактивне забруднення. Але я б не став порівнювати це з Чорнобилем, як це роблять деякі коментатори. Рівень зараження буде значно меншим", — наголосив він.

Андрій Риженко додав, що американські ракети "Томагавк", на відміну від російського "Буревестника"є перевіреною зброєю з реальним бойовим досвідом: "Наразі відомо про близько трьох тисяч випадків бойового застосування "Томагавк". А в Росії йдеться лише про експериментальний зразок, який щойно навчився літати".

Нагадаємо, що попередні випробування ракети "Буревестник" у Росії завершилися вибухом, унаслідок чого загинули кілька розробників.

Як повідомляв Фокус, ракета 9М730 "Буревестник" нібито зможе обходити передову американську систему ПРО "Золотий купол", яка створюється для захисту від балістичних і гіперзвукових ракет.