Ракета "Буревестник" способна прорвать "Золотой купол" США: что говорят аналитики

Новая российская крылатая ракета "Буревестник" с ядерной энергетической установкой теоретически сможет преодолеть американскую систему противоракетной обороны, считают аналитики. А заявление Владимира Путина о подготовке к ее развертыванию стало “жестким сигналом Западу” после провала планов встречи на высшем уровне с Дональдом Трампом.

Испытания новейшей российской ракеты 9М730 "Буревестник" может стать новым витком ядерной гонки между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Оружие якобы сможет обходить передовую американскую систему ПРО "Золотой купол", которая создается для защиты от баллистических и гиперзвуковых ракет. Об этом говорится в материале The New York Times.

"Это плохое развитие событий. Это еще одно оружие из области научной фантастики, которое будет дестабилизировать ситуацию, и с которым будет трудно справиться в рамках контроля над вооружениями", — отметил эксперт в области ядерного разоружения Джеффри Льюис.

Еще один специалист из Женевы, Павел Подвиг, считает, что данная ракета не будет полезной для РФ. Она предназначена для ответного удара на ядерную атаку США, но в случае такового, первые атаки будут направлены как раз на стартовые площадки "Буревестника".

Разработка российской ракеты "Буревестник"

Политический контекст испытаний

Заявления Путина об испытании "Буревестника", по мнению других аналитиков, стоит рассматривать не только в военном, но и в дипломатическом контексте. Москва ранее предлагала продлить действие договора СНВ-3 — последнего крупного соглашения между Россией и США о контроле над стратегическими вооружениями, срок которого истекает в феврале. Продление документа могло бы позволить России сосредоточить усилия на военных действиях в Украине и избежать дорогостоящего наращивания ядерных арсеналов.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в испытаниях новейшей ракеты "нет ничего такого" что должно было вызвать напряженность между Москвой и Вашингтоном, поскольку двусторонние отношения, по его словам, и так находятся на минимальном уровне.

"Пока лишь наметились первые робкие усилия, для того чтобы вывести эти отношения из состояния такого, прежнего оцепенения", — добавил Песков.

Ранее Фокус собрал мнения экспертов о "Золотом куполе" Дональда Трампа и выяснил, хватит для денег у США и почему новые "Звездные войны" на орбите опасны для всего человечества.

В начале октября стало известно, что Китай объявил об успешном испытании и развертывании прототипа глобальной платформы противоракетной обороны, которая является своего рода аналогом американского "Золотого купола".