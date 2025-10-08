Речь Посполитая 2.0: как объединить Украину, Польшу, Беларусь и Балтию против России

Related video

Отрицательный отбор и общая интеллектуальная деградация Кремля приводят к тому, что российские стратеги разучились просчитывать последствия своих действий. Между тем, все довольно очевидно — когда в классе появляется дебил-второгодник, умеющий только махать кулаками, более слабые, но умные ученики объединяются против него. Никто не хочет ходить битым, никому не нравится, что у него отнимают деньги на завтраки. Сегодняшние чекисты не могут ответить на простой вопрос: "Что будет, если их планы захвата чужой территории провалятся?" Или, переходя на язык питерской гопоты: "А чо, мля, если нет?"

Вопрос "Готовы ли европейцы умирать за Даугавпилс?" может звучать абстрактно в Мадриде или в Афинах. Но в Риге, Таллине или в Варшаве люди понимают, что если Путина не отбросят от Херсона, то следующими жертвами российской агрессии будут они. "Наши МИГи сядут в Риге". И это подталкивает страны к объединению. Вполне возможно создание Речи Посполитой 2.0.

Веками народы этого региона были объектами чужой воли — Российской, Германской, Австрийской империй, СССР. Новый союз — это возвращение субъектности. У этих стран была похожая история и похожие травмы. Были такие же репрессии, раскулачивания и высылки в Сибирь. Были схожие запреты на использование своего языка. Были и коллективизации и русификации. Были оккупации и военные интервенции. Идентичность тоже может быть отрицательной — мы так больше не хотим никогда. Да, в истории этих стран были свои черные страницы, были взаимные претензии, но все это можно оставить в прошлом.

Да и лексически украинский язык ближе к польскому, чем к русскому. И поляки, беларусы и украинцы гораздо большие славяне, чем русские. И таракан Лукашенко — не навсегда. И беларусы еще не сказали своего последнего слова. И Калининград может добровольно присоединиться к новому союзу.

Так выглядела Речь Посполитая 1.0

И что самое главное — у людей есть общие ценности демократии, свободы и национального самоопределения. Новое государство может быть построено не на идеологии, а на прагматизме. Совместные инфраструктурные проекты — единая автомобильная и железнодорожная сеть с переходом на европейскую колею. Общее стратегическое планирование, координация кибербезопасности. Единая энергосистема. Общий цифровой рынок. Свободное движение людей, товаров и капитала. Никакого диктата в языковом вопросе.

И это уже не "малые народы", "младшие братья" и "лимитрофы". Это уже серьезно. Население — более ста миллионов. Территория: больше Франции и Германии вместе взятых. Выход к двум морям: Балтийскому и Черному. Транзитный коридор Европа-Азия лежит через эту новую страну (значит, надо договариваться). Совместный ВВП — более 2,5 триллиона долларов (после восстановления Украины) — это больше, чем ВВП России.

Плюс собственное производство вооружений — артиллерия, дроны, морские беспилотники, крылатые ракеты. Интегрированная система ПВО от Балтики до Черного моря. Общий военный бюджет, общая разведка и единые вооруженные силы, способные остановить вторжение с Востока. Не надо оборонять много разных границ, достаточно вместе держать одну границу. Не надо ставить свою судьбу в зависимость от решений какой-нибудь Венгрии или Словакии. Особо отмечу, что новая Речь Посполитая — это не замена НАТО и ЕС, а их усиление.

Речь Посполитая 2.0 будет говорить России: Мы вас больше не боимся. Мы вместе.

Говорить Западу: Мы не просители. Мы – серьезные партнеры. Мы защищаем общие ценности.

Говорить другим постсоветским народам: Есть альтернатива. Демократия возможна. Молдова, Армения и Грузия — вы можете к нам присоединиться.

Старая Речь Посполитая пала под натиском империй. Новая может родиться из пепла последней империи.

