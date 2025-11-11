Кадыров обогнал Путина — какие династии правят Россией и что они сделают друг с другом после смерти диктатора
Власть в России поделена между несколькими влиятельными семьями, которым удалось сгруппироваться вокруг Путина за последние 20 лет. Давая картину этого искусственно созданного Олимпа, блогер Дмитрий Чернышев задается вопросом: какая война должна развернуться между ними после смерти диктатора?
"Бездарных несколько семей
Путем богатства и поклонов
Владеют родиной моей.
Стоят превыше всех законов,
Стеной стоят вокруг царя,
Как мопсы жадные и злые,
И простодушно говоря:
"Ведь только мы и есть Россия!"
(Аполлон Николаевич Майков, 1855 или 1856)
25 крупнейших и богатейших "правящих династий" России.
Самая крупная династия сформировалась вокруг Рамзана Кадырова. В нее входит 96 человек (вместе с главой Чечни).
На втором месте – Владимир Путин. Его семейный клан состоит из 27 человек, включая самого президента.
В первую пятерку входят сенатор Арсен Каноков (19 человек), глава "Ростеха" и сослуживец Путина по КГБ Сергей Чемезов (16 человек) и помощник президента Николай Патрушев (15 человек).
Добавьте к ним несколько других мощнейших кланов, которые действуют не через своих родственников, а с помощью скупки силовиков и политиков — Ротенберги, Гуцериевы, Гурьевы, Шаймиевы, Евтушенковы, Саркисовы и прочие Малофеевы.
Они вступают во временные союзы друг с другом, образуя мощнейшие структуры, очень похожие на мафиозные. Какими они, в принципе, и являются. Самое интересное — какая война за власть, деньги и сферы влияния начнется между ними, когда трон начнет шататься.
