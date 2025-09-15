Адам Кадыров показал часы стоимостью в бюджет небольшого города в РФ

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова появился в часах из белого золота со 104 бриллиантами стоимостью более 40 млн рублей от Jacob & Co из серии Epic SF24. Фото опубликовала его сестра Табарик.

В коллекции Адама Кадырова, несовершеннолетнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова, оказались часы стоимостью почти в 500 тысяч долларов, пишет "Верстка".

Речь идет о часах американской компании Jacob & Co из серии Epic SF24. Фото Адама Кадырова в часах этой модели у себя в Instagram опубликовала его сестра Табарик. Сейчас этого фото уже нет.

Фото Адама опубликовала его сестра Табарик Фото: Соцсети

Новые часы Кадырова-младшего стоят полмиллиона долларов Фото: Соцсети

Таких эксклюзивных часов как у Адама Кадырова выпустили всего 18 экземпляров. Так что сейчас они могут стоить гораздо дороже.

Часы Epic SF24 изготовлены из 18-каратного белого золота, а их корпус инкрустирован 104 бриллиантами. Всего в этой серии было выпущено 18 экземпляров часов. Согласно порталу Watches of America, их стоимость составляла около 497 тысяч долларов. Сейчас все эти часы распроданы.

Это уже как минимум четвертые публично известные часы из коллекции Адама Кадырова, стоимость которых составляет десятки миллионов рублей. Так, в феврале 2022 года сын главы Чечни демонстрировал часы Richard Mille 035 за 37 млн рублей. В ноябре того же года на его руке заметили Audemars Piguet за 85 млн рублей.

А на свою свадьбу в июне 2025 года Адам Кадыров надел часы Jacob & Co из серии Billionaire ASHOKA, которые в зависимости от модификации стоят от 2 до 20 миллионов долларов.

На свадьбу Адам Кадыров надел часы за 20 млн долларов Фото: Соцсети

Несмотря на юный возраст Адам Кадыров занимает важные посты в Чечне и регулярно получает награды

В апреле этого года 17-летнего Адама Кадырова назначили секретарем Совбеза Чечни. На этой должности он заменил племянника главы Чечни Хамзата Кадырова. Для Адама это уже шестая должность. Ранее он был назначен куратором университета спецназа в Гудермесе, двух батальонов Минобороны РФ, главой службы безопасности своего отца, а в конце марта — куратором управления МВД по Чечне.

В августе этого года Адама Кадырова также назначили куратором сбора пожертвований от жителей республики для Газы. Кроме того, в конце февраля 17-летний Адам Кадыров стал членом Арабского арбитражного суда при Лиге Арабских государств. Это ведомство может разрешать коммерческие споры между юрлицами и даже государствами. Также Адам Кадыров признан почетным журналистом и отличником скорой помощи.

Фокус писал, что тем временем отец Адама Кадырова, глава Чечни Рамзан Кадыров стал реже появляться на публике, а СМИ все чаще пишут о том, что его здоровье ухудшается. В августе он чуть не утонул в Турции.

Напомним, с февраля 2022 года Рамзан Кадыров и 29 его близких родственников получили как минимум 146 различных наград и знаков отличия. В среднем Кадыровых награждают каждый 40 дней.