Рамзан Кадыров пропал после инцидента в Турции: на камерах он появился сильно исхудавшим (видео)

Глава российской Чечни, 48-летний Рамзан Кадыров пропал после того, как чуть не утонул в турецком Бодруме. На совещании с чеченскими чиновниками он появился заметно похудевшим.

Related video

Инцидент произошел на пляже пятизвездочного отеля в районе Кайнар: Кадыров вошел в море и внезапно начал барахтаться, пишет турецкое издание Еkonomim.

Персонал отеля заметил его, немедленно вызвал медиков и береговую охрану. Кадырова удалось быстро доставить на берег и после оказания первой помощи его доставили в частную больницу.

Чеченский лидер был в клинике в Бодруме

Состояние чеченского лидера было стабильным, однако он должен был наблюдаться у врачей. Издание Ensonhaber отмечает, что как только чеченский лидер выписался из клиники в Бодруме и вернулся в Россию, его заметили в спортзале катающимся на велотренажере и играющим в бильярд.

Российские СМИ и Telegram-каналы не сообщали о произошедшем с Кадыровым в Турции. После инцидента Кадыров внезапно исчез из публичного пространства. Однако 5 августа появилось видео расширенного совещания под руководством Кадырова о социально-экономической обстановке в регионе.

На кадрах видно, как Кадыров просит чеченских чиновников отчитаться о работе, но при этом заметно, что он сильно похудел.

Ухудшение состояния здоровья Рамзана Кадырова обсуждают активно

Преемники Рамзана Кадырова — кто заменит лидера Чечни

Слухи об ухудшении состояния здоровья Рамзана Кадырова набирают обороты, а ряд СМИ уже рассуждают насчет преемников.

В качестве кандидатов рассматривают его сына Адама Кадырова и спикера парламента Чечни Магомеда Даудова из ближайшего окружения Кадырова.

Еще один вариант — Апти Алаудинов, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ и командир спецназа "Ахмат". Алаудинов получил большой авторитет в среде чеченских силовиков, он также лоялен к руководству Кремля.

Напомним, в мае 2025 года Кадыров говорил о желании уйти в отставку. Такую просьбу он якобы озвучивал президенту России Владимиру Путину.

Кроме этого, 17-летнего сына Кадырова по имени Адам наградили медалью Росгвардии за "личную отвагу при выполнении боевых задач". Однако Адам Кадыров никогда не был в Украине.