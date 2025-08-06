Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Світ

Рамзан Кадиров пропав після інциденту в Туреччині: на камерах він з'явився дуже схудлим (відео)

Рамзан Кадиров нарада в Чечні
Рамзан Кадиров провів нараду про соціально-економічну ситуацію в Чечні | Фото: topwar.ru

Очільник російської Чечні, 48-річний Рамзан Кадиров зник після того, як ледь не потонув у турецькому Бодрумі. На нараді з чеченськими чиновниками він з'явився помітно схудлим.

Related video

Інцидент стався на пляжі п'ятизіркового готелю в районі Кайнар: Кадиров увійшов у море і раптово почав тонути, пише турецьке видання Еkonomim.

Персонал готелю помітив його, негайно викликав медиків і берегову охорону. Кадирова вдалося швидко доставити на берег і після надання першої допомоги його відправили у приватну лікарню.

Чеченський лідер був у клініці в Бодрумі

Стан чеченського лідера був стабільним, проте він мав бути під наглядом лікарів. Видання Ensonhaber зазначає, що тільки-но чеченський лідер виписався з клініки в Бодрумі та повернувся в Росію, його помітили в спортзалі, де він катається на велотренажері та грає в більярд.

Російські ЗМІ та Telegram-канали не повідомляли про подію з Кадировим у Туреччині. Після інциденту Кадиров раптово зник із публічного простору. Однак 5 серпня з'явилося відео розширеної наради під керівництвом Кадирова про соціально-економічну ситуацію в регіоні.

На кадрах видно, як Кадиров просить чеченських чиновників відзвітувати про роботу, але водночас помітно, що він сильно схуд.

кадиров рамзан сильно схуд
Погіршення стану здоров'я Рамзана Кадирова обговорюють активно

Наступники Рамзана Кадирова — хто замінить лідера Чечні

Чутки про погіршення стану здоров'я Рамзана Кадирова набирають обертів, а низка ЗМІ вже міркують щодо наступників.

Як кандидатів розглядають його сина Адама Кадирова і спікера парламенту Чечні Магомеда Даудова з найближчого оточення Кадирова.

Ще один варіант — Апті Алаудінов, заступник начальника головного військово-політичного управління Міноборони РФ і командир спецназу "Ахмат". Алаудінов здобув великий авторитет у середовищі чеченських силовиків, він також лояльний до керівництва Кремля.

Нагадаємо, у травні 2025 року Кадиров говорив про бажання піти у відставку. Таке прохання він нібито озвучував президенту Росії Володимиру Путіну.

Окрім цього, 17-річного сина Кадирова на ім'я Адам нагородили медаллю Росгвардії за "особисту відвагу при виконанні бойових завдань". Однак Адам Кадиров ніколи не був в Україні.