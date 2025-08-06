Рамзан Кадиров пропав після інциденту в Туреччині: на камерах він з'явився дуже схудлим (відео)

Очільник російської Чечні, 48-річний Рамзан Кадиров зник після того, як ледь не потонув у турецькому Бодрумі. На нараді з чеченськими чиновниками він з'явився помітно схудлим.

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Інцидент стався на пляжі п'ятизіркового готелю в районі Кайнар: Кадиров увійшов у море і раптово почав тонути, пише турецьке видання Еkonomim.

Персонал готелю помітив його, негайно викликав медиків і берегову охорону. Кадирова вдалося швидко доставити на берег і після надання першої допомоги його відправили у приватну лікарню.

Чеченський лідер був у клініці в Бодрумі

Стан чеченського лідера був стабільним, проте він мав бути під наглядом лікарів. Видання Ensonhaber зазначає, що тільки-но чеченський лідер виписався з клініки в Бодрумі та повернувся в Росію, його помітили в спортзалі, де він катається на велотренажері та грає в більярд.

Російські ЗМІ та Telegram-канали не повідомляли про подію з Кадировим у Туреччині. Після інциденту Кадиров раптово зник із публічного простору. Однак 5 серпня з'явилося відео розширеної наради під керівництвом Кадирова про соціально-економічну ситуацію в регіоні.

На кадрах видно, як Кадиров просить чеченських чиновників відзвітувати про роботу, але водночас помітно, що він сильно схуд.

Погіршення стану здоров'я Рамзана Кадирова обговорюють активно

Наступники Рамзана Кадирова — хто замінить лідера Чечні

Чутки про погіршення стану здоров'я Рамзана Кадирова набирають обертів, а низка ЗМІ вже міркують щодо наступників.

Як кандидатів розглядають його сина Адама Кадирова і спікера парламенту Чечні Магомеда Даудова з найближчого оточення Кадирова.

Ще один варіант — Апті Алаудінов, заступник начальника головного військово-політичного управління Міноборони РФ і командир спецназу "Ахмат". Алаудінов здобув великий авторитет у середовищі чеченських силовиків, він також лояльний до керівництва Кремля.

Нагадаємо, у травні 2025 року Кадиров говорив про бажання піти у відставку. Таке прохання він нібито озвучував президенту Росії Володимиру Путіну.

Окрім цього, 17-річного сина Кадирова на ім'я Адам нагородили медаллю Росгвардії за "особисту відвагу при виконанні бойових завдань". Однак Адам Кадиров ніколи не був в Україні.