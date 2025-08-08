Самые отчаянные вояки: семья Кадырова получила рекордное количество наград с 2022 года

Лидера Чечни награждают в среднем каждые 40 дней. Так что с начала полномасштабного вторжения в Украину Кадыров с родственниками получили 146 всяких наград и знаков отличия.

С февраля 2022 года Рамзан Кадыров и 29 его близких родственников получили как минимум 146 различных наград и знаков отличия, подсчитали журналисты российского издания "Верстка" на основе сообщений официальных лиц Чечни и СМИ.

Какие награды получают Рамзан Кадыров и его родственники

Значительную часть из них — 82 — составляют государственные и, преимущественно, внутренние награды Чечни. Так, в августе-октябре 2022 года члены клана Кадыровых получили как минимум 11 медалей в честь "100 лет образования Чеченской республики". Также среди распространенных наград орден Кадырова (9), медаль "За заслуги перед Чеченской республикой" (8), звание героя Чеченской республики (8) и медаль "Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова" (5).

Рамзан Кадыров получил награду даже от скорой помощи Фото: MDaudov_95

На втором месте — ведомственные награды. После начала войны Кадыров и его близкие получили 30 медалей и знаков отличия от различных ведомств и министерств. Причем большинство этих ведомств силовые — Росгвардия, МВД и ФСИН.

Еще 21 награду клан Рамзана Кадырова получил от организаций и институтов. Например, у самого главы Чечни есть орден "За заслуги перед стоматологией" от Стоматологической ассоциации России, а также золотая и серебряная медали "За заслуги в повышении безопасности атомных станций" от Росатома.

Также 11 наград Кадыровы получили от назначенных Россией администраций захваченных областей Украины, одну от непризнанной Южной Осетии и одну от властей Ливии.

Кто в клане Рамзана Кадырова чаще получает награды

Первое место по количеству наград занимает сам Рамзан Кадыров. За 41 месяц ему вручили 31 медаль. Это 21,2% от всех наград, полученных кланом Кадыровых.

13 наград глава Чечни получил от разных организаций. Например, в мае 2022 года главу Чечни наградили за "выдающийся вклад в развитие" Курчатовского института. А в июне 2024 года Совет главных архитекторов России вручил Кадырову почетный знак "Кентавр" за "высокие достижения в области архитектуры".

Заслуженный архитектор Рамзан Кадыров Фото: РИА Новости

Еще 10 наград Кадыров получил от ведомств и министерств. Например, в октябре 2024 года с разницей в два дня глава Чечни стал "почетным работником агропромышленного комплекса" и "отличником скорой помощи".

А после начала полномасштабной войны в Украине Кадыров получил две государственных награды (орден Александра Невского и орден "За заслуги перед Отечеством" II степени) и три региональных, среди которых медаль героя Чеченской республики. Оставшиеся три медали глава Чечни получил от оккупационных администраций украинских областей, это орден дружбы так называемой ЛНР, медаль героя и медаль "за освобождение Мариуполя", притом, что в Мариуполе глава Чечни никогда не был.

Второе место по количеству наград занимает сын Кадырова – 17-летний Адам Кадыров, который недавно женился. Ему вручили 16 медалей и знаков отличия. И ровно половину из них в 2023 году после истории с избиением в СИЗО Никиты Журавеля. Всего же с февраля 2022 года у Адама Кадырова одна государственная и пять региональных наград, шесть ведомственных медалей, три награды от организаций и одна международная (медаль "Почетный гость Ливии").

Адам Кадыров догонят отца по количеству медалей Фото: Пресс-служба главы Чечни

На третьем месте по числу медалей дочь главы Чечни Айшат Кадырова. С февраля 2022 года ей вручили 10 наград. В частности, среди них орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, звание "Народный артист Чеченской республики" и орден Кадырова.

Напомним, только 6 августа очередную награду получила мать Рамзана Кадырова. 72-летняя Аймани Кадырова получила награду, инициированную гауляйтером Херсонской области Владимиром Сальдо.

А сам 48-летний Рамзан Кадыров пропал после того, как чуть не утонул в турецком Бодруме. На совещании с чеченскими чиновниками он появился заметно похудевшим.