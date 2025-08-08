Найвідчайдушніші вояки: родина Кадирова отримала рекордну кількість нагород з 2022 року

Лідера Чечні нагороджують у середньому кожні 40 днів. Тож від початку повномасштабного вторгнення в Україну Кадиров із родичами отримали 146 усіляких нагород і відзнак.

З лютого 2022 року Рамзан Кадиров і 29 його близьких родичів отримали щонайменше 146 різних нагород і відзнак, підрахували журналісти російського видання "Верстка" на основі повідомлень офіційних осіб Чечні та ЗМІ.

Які нагороди отримують Рамзан Кадиров і його родичі

Значну частину з них — 82 — становлять державні та, переважно, внутрішні нагороди Чечні. Так, у серпні-жовтні 2022 року члени клану Кадирових отримали щонайменше 11 медалей на честь "100 років утворення Чеченської республіки". Також серед поширених нагород орден Кадирова (9), медаль "За заслуги перед Чеченською республікою" (8), звання героя Чеченської республіки (8) і медаль "Пам'яті Ахмата-Хаджі Кадирова" (5).

Рамзан Кадиров отримав нагороду навіть від швидкої допомоги Фото: MDaudov_95

На другому місці — відомчі нагороди. Після початку війни Кадиров і його близькі отримали 30 медалей і відзнак від різних відомств і міністерств. Причому більшість цих відомств силові — Росгвардія, МВС і ФСВП.

Ще 21 нагороду клан Рамзана Кадирова отримав від організацій та інститутів. Наприклад, у самого глави Чечні є орден "За заслуги перед стоматологією" від Стоматологічної асоціації Росії, а також золота і срібна медалі "За заслуги в підвищенні безпеки атомних станцій" від Росатома.

Також 11 нагород Кадирови отримали від призначених Росією адміністрацій захоплених областей України, одну від невизнаної Південної Осетії та одну від влади Лівії.

Хто в клані Рамзана Кадирова частіше отримує нагороди

Перше місце за кількістю нагород посідає сам Рамзан Кадиров. За 41 місяць йому вручили 31 медаль. Це 21,2% від усіх нагород, отриманих кланом Кадирових.

13 нагород глава Чечні отримав від різних організацій. Наприклад, у травні 2022 року главу Чечні нагородили за "видатний внесок у розвиток" Курчатовського інституту. А в червні 2024 року Рада головних архітекторів Росії вручила Кадирову почесний знак "Кентавр" за "високі досягнення в галузі архітектури".

Заслужений архітектор Рамзан Кадиров Фото: РІА Новини

Ще 10 нагород Кадиров отримав від відомств і міністерств. Наприклад, у жовтні 2024 року з різницею у два дні глава Чечні став "почесним працівником агропромислового комплексу" і "відмінником швидкої допомоги".

А після початку повномасштабної війни в Україні Кадиров отримав дві державні нагороди (орден Олександра Невського та орден "За заслуги перед Вітчизною" II ступеня) і три регіональні, серед яких медаль героя Чеченської республіки. Три медалі, що залишилися, глава Чечні отримав від окупаційних адміністрацій українських областей, це орден дружби так званої ЛНР, медаль героя і медаль "за визволення Маріуполя", до того ж у Маріуполі глава Чечні ніколи не був.

Друге місце за кількістю нагород посідає син Кадирова — 17-річний Адам Кадиров, який нещодавно одружився. Йому вручили 16 медалей і відзнак. І рівно половину з них 2023 року після історії з побиттям у СІЗО Микити Журавеля. Загалом же з лютого 2022 року в Адама Кадирова одна державна і п'ять регіональних нагород, шість відомчих медалей, три нагороди від організацій і одна міжнародна (медаль "Почесний гість Лівії").

Адам Кадиров наздоженуть батька за кількістю медалей Фото: Пресслужба глави Чечні

На третьому місці за кількістю медалей дочка глави Чечні Айшат Кадирова. З лютого 2022 року їй вручили 10 нагород. Зокрема, серед них орден "За заслуги перед Вітчизною" II ступеня, звання "Народний артист Чеченської республіки" та орден Кадирова.

Нагадаємо, лише 6 серпня чергову нагороду отримала мати Рамзана Кадирова. 72-річна Аймані Кадирова отримала нагороду, ініційовану гауляйтером Херсонської області Володимиром Сальдо.

А сам 48-річний Рамзан Кадиров пропав після того, як мало не потонув у турецькому Бодрумі. На нараді з чеченськими чиновниками він з'явився помітно схудлим.