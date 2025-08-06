Мати Кадирова отримала орден "За заслуги перед Херсонською областю"

72-річна Аймані Кадирова, мати глави Чечні Рамзана Кадирова, слідом за своїм онуком Адамом колекціонує ордени і медалі. У день свого народження вона удостоєна нагороди, ініційованої гауляйтером Херсонської області Володимиром Сальдо.

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Кадирова, керівниця громадського фонду імені Ахмат-хаджі Кадирова отримала знак ордена "За заслуги перед Херсонською областю" I ступеня, повідомляє видання "Эхо" з посиланням на голову чеченського уряду Магомеда Даудова.

Рішення про нагородження ухвалив гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо. Аймані Кадирову нагородили за "особистий внесок у зміцнення бойової співдружності та підтримку у вирішенні завдань під час спеціальної військової операції в регіоні".

За словами правозахисників, гроші до фонду, очолюваного Аймані, гроші до нього збирають із бюджетників у Чечні. Що саме вона зробила для Херсонської області, в офіційних повідомленнях не уточнюється.

У Аймані Кадирової також є й інші нагороди, зокрема "Орден Дружби" від окупаційних адміністрацій Донецької та Луганської областей, а також "Орден пошани" від Путіна, який їй вручили 2023 року.

Водночас 17-річного Адама Кадирова, який, незважаючи на свій юний вік, уже обіймає посаду секретаря Ради безпеки Чечні, призначили куратором надання гуманітарної допомоги жителям Гази від республіки.

Додамо, що з 15 років він очолює службу безпеки глави Чечні. У квітні 2025 року Адама призначили куратором МВС республіки. Також він обіймає посаду секретаря Ради безпеки ЧР і курирує роботу міністерства спецпризначенців імені Путіна.

У квітні він отримав медаль "за внесок у війну в Україні". Відомчу медаль Росгвардії "За бойову відзнаку" син глави Чечні Рамзана Кадирова отримав за наказом директора Федеральної служби військ національної гвардії РФ Віктора Золотова. Вручив медаль Кадирову 27 березня начальник управління Росгвардії в Чечні генерал-лейтенант Шаріп Делімханов. При цьому сам Адам Кадиров ніколи не був в Україні або хоча б у прифронтових районах Росії.

Раніше Фокус писав, що Рамзан Кадиров ледь не потонув у Туреччині під час відпочинку, а потім налякав користувачів, опублікувавши відео в соцмережі, де має дуже схудлий вигляд.