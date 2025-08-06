Мать Кадырова получила орден "За заслуги перед Херсонской областью"

72-летняя Аймани Кадырова, мать главы Чечни Рамзана Кадырова, вслед за своим внуком Адамом коллекционирует ордена и медали. В день своего рождения она удостоена награды, инициированной гауляйтером Херсонской области Владимиром Сальдо.

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Кадырова, руководитель общественного фонда имени Ахмат-хаджи Кадырова получила знак ордена "За заслуги перед Херсонской областью" I степени, сообщает издание "Эхо" со ссылкой на председателя чеченского правительства Магомеда Даудова.

Решение о награждении принял гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо. Аймани Кадырову наградили за "личный вклад в укрепление боевого содружества и поддержку в решении задач в ходе специальной военной операции в регионе".

По словам правозащитников, деньги в фонд, возглавляемый Аймани, деньги в него собирают с бюджетников в Чечне. Что именно она сделала для Херсонской области, в официальных сообщениях не уточняется.

У Аймани Кадыровой также есть и другие награды, в их числе "Орден Дружбы" от оккупационных администраций Донецкой и Луганской областей, а также "Орден почета" от Путина, который ей вручили в 2023 году.

В то же время 17-летнего Адама Кадырова, который, несмотря на свой юный возраст, уже занимает пост секретаря Совета безопасности Чечни, назначили куратором оказания гуманитарной помощи жителям Газы от республики.

Добавим, что с 15 лет он возглавляет службу безопасности главы Чечни. В апреле 2025 года Адама назначили куратором МВД республики. Также он занимает пост секретаря Совета безопасности ЧР и курирует работу министерства спецназа имени Путина.

В апреле он получил медаль "за вклад в войну в Украине". Ведомственную медаль Росгвардии "За боевое отличие" сын главы Чечни Рамзана Кадырова получил по приказу директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктора Золотова. Вручил медаль Кадырову 27 марта начальник управления Росгвардии по Чечне генерал-лейтенант Шарип Делимханов. При этом сам Адам Кадыров никогда не был в Украине или хотя бы в прифронтовых районах России.

Ранее Фокус писал, что Рамзан Кадыров едва не утонул в Турции во время отдыха, а затем напугал пользователей, опубликовав видео в соцсети, где выглядит очень похудевшим.