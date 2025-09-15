Адам Кадиров показав годинник вартістю в бюджет невеликого міста в РФ

Син глави Чечні Рамзана Кадирова з'явився в годиннику з білого золота зі 104 діамантами вартістю понад 40 млн рублів від Jacob & Co із серії Epic SF24. Фото опублікувала його сестра Табарик.

У колекції Адама Кадирова, неповнолітнього сина глави Чечні Рамзана Кадирова, опинився годинник вартістю майже 500 тисяч доларів, пише "Верстка".

Йдеться про годинник американської компанії Jacob & Co із серії Epic SF24. Фото Адама Кадирова в годиннику цієї моделі у себе в Instagram опублікувала його сестра Табарик. Зараз цього фото вже немає.

Фото Адама опублікувала його сестра Табарик Фото: Соцсети

Новий годинник Кадирова-молодшого коштує півмільйона доларів Фото: Соцсети

Таких ексклюзивних годинників, як у Адама Кадирова, випустили лише 18 екземплярів. Тож зараз вони можуть коштувати набагато дорожче.

Годинник Epic SF24 виготовлено з 18-каратного білого золота, а його корпус інкрустовано 104 діамантами. Усього в цій серії було випущено 18 екземплярів годинників. Згідно з порталом Watches of America, їхня вартість становила близько 497 тисяч доларів. Наразі всі ці годинники розпродані.

Це вже щонайменше четвертий публічно відомий годинник із колекції Адама Кадирова, вартість якого становить десятки мільйонів рублів. Так, у лютому 2022 року син глави Чечні демонстрував годинник Richard Mille 035 за 37 млн рублів. У листопаді того ж року на його руці помітили Audemars Piguet за 85 млн рублів.

А на своє весілля в червні 2025 року Адам Кадиров одягнув годинник Jacob & Co із серії Billionaire ASHOKA, який залежно від модифікації коштує від 2 до 20 мільйонів доларів.

На весілля Адам Кадиров одягнув годинник за 20 млн доларів Фото: Соцсети

Незважаючи на юний вік, Адам Кадиров обіймає важливі пости в Чечні та регулярно отримує нагороди

У квітні цього року 17-річного Адама Кадирова призначили секретарем Радбезу Чечні. На цій посаді він замінив племінника глави Чечні Хамзата Кадирова. Для Адама це вже шоста посада. Раніше його призначили куратором університету спецназу в Гудермесі, двох батальйонів Міноборони РФ, головою служби безпеки свого батька, а наприкінці березня — куратором управління МВС у Чечні.

У серпні цього року Адама Кадирова також призначили куратором збору пожертвувань від жителів республіки для Гази. Крім того, наприкінці лютого 17-річний Адам Кадиров став членом Арабського арбітражного суду при Лізі Арабських держав. Це відомство може вирішувати комерційні спори між юрособами і навіть державами. Також Адам Кадиров визнаний почесним журналістом і відмінником швидкої допомоги.

Фокус писав, що тим часом батько Адама Кадирова, глава Чечні Рамзан Кадиров став рідше з'являтися на публіці, а ЗМІ все частіше пишуть про те, що його здоров'я погіршується. У серпні він мало не потонув у Туреччині.

Нагадаємо, з лютого 2022 року Рамзан Кадиров і 29 його близьких родичів отримали щонайменше 146 різних нагород і відзнак. У середньому Кадирових нагороджують кожні 40 днів.