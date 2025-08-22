Гарантии, которые ничего не стоят - как чехов заставили уступить Судеты и чем это похоже на Донбасс

Related video

Давайте вспомним, какие гарантии давались Чехословакии, когда Судетскую область передавали Германии.

Что было перед этим и что произошло после.

Нацистская пропаганда все время рассказывала о том, как вооруженная до зубов Чехословакия угрожает миролюбивой и беззащитной Германии.

Из речей и прокламаций Гитлера 19-29 сентября 1938 года — о чехах:

"Чехи никогда не были полностью независимым народом, пока мирные переговоры не вознесли их до незаслуженного искусственного превосходства над меньшинствами, более многочисленными, чем они сами. Богемия в средние века была курфюршеством Германии. Первый университет Германии был основан в Праге за двести лет до королевы Елизаветы.

Создание неоднородной Чехословацкой республики после войны было полным безумием. Она не имела никаких свойств нации, ни с этнологической, ни с лингвистической точки зрения, или с экономической и политической.

Около двух десятилетий все немцы, а также различные другие национальности Чехословакии подвергались наихудшему обращению, мучению, экономическому уничтожению и, прежде всего, лишались возможности самореализации, а также права наций на самоопределение. Все попытки угнетаемых изменить свою участь были неудачными перед лицом грубой воли чехов к разрушению. В моей речи в рейхстаге я заявил, что Немецкий Рейх берет на себя инициативу по прекращению любых дальнейших притеснений этих немцев".

Чехословакия, прекрасно понимая, к чему идет дело, пытаясь хоть как-то защититься от безумного соседа, начинает строительство на границе с Германией защитных сооружений — "Стены Бенеша". И успевает построить в горах 264 тяжелых блокгауза (бетон толщиной до 3,5 метров), которые могли выдержать прямое попадание самых тяжелых артиллерийских снарядов и авиабомб того времени. Плюс 10 014 легких дотов (названных смешным словом "ржопики" řopík). Успевает построить пять артиллерийских крепостей (Tvrz), главной ударной силой которых были выдвижные артиллерийские башни со 100-мм гаубицами, которые могли подниматься для выстрела и опускаться под защиту бетона для перезарядки. В туннелях вырубают узкоколейную железную дорогу для подвоза боеприпасов. Там же находились подземные казармы, госпитали, электростанции, склады, штабы. Гарнизон такой крепости мог насчитывать до 800 человек и вести автономный бой в течение нескольких недель.

Вся территория перед укреплениями прикрывалась несколькими рядами противотанковых "ежей" и надолбов, колючей проволокой, минными полями и сложной системой водных преград (каналов и плотин), которые позволяли при необходимости затопить целые долины. По конструкции "Стена Бенеша" считалась аналогом линии Мажино и, по мнению французских инженеров, не уступала ей по прочности. Немецкий Генштаб считал, что при атаке в 1938 году Вермахту потребовалось бы от 6 недель до 2–3 месяцев, чтобы прорвать линию обороны. Возможные потери оценивались в десятки тысяч солдат.

Но европейские державы, смертельно боясь повторения ужасов Первой Мировой войны, соглашаются с передачей Германии Судетской области — той самой, в которой была построена мощная линия обороны. Конечно, Чехословакии даются самые железные гарантии. Кто бы сомневался.

Гитлер несколько раз лично клянется Чемберлену: "Это мои последние территориальные требования". Он уверяет, что его интересует исключительно проблема судетских немцев. Он называет себя не завоевателем, а "освободителем", который лишь хочет исправить "несправедливость Версальского договора" и объединить всех немцев в одном Рейхе. Дословно: "Меня не интересуют чехи".

Чемберлен дает Гитлеру добро на захват Чехословакии Фото: Фото из открытых источников

Гарантами Мюнхенского соглашения соглашаются стать четыре великие европейские державы — Германия, Италия, Великобритания и Франция. Они обещают, что "предоставят международные гарантии новым границам чехословацкого государства против неспровоцированной агрессии". Британия и Франция, заставив Чехословакию отдать Судеты, берут на себя обязательство защищать то, что от нее осталось. Чемберлен произносит речь о том, что Великобритания и Германия "никогда не будут воевать друг с другом" и обязуются "решать все вопросы консультациями" — "я привез вам мир для нашего поколения".

Германия получает "Стену Бенеша" без боя. Чехословакия остается без прикрытия. Генерал Вильгельм Кейтель после осмотра укреплений заявляет: "Наши фронтовые командиры докладывали об исключительной мощи этих укреплений. Я сам в этом убедился… Попытка прорвать их в лоб стоила бы нам огромных потерь". Немцы потом тренируют на этих укреплениях своих солдат для прорыва Линии Мажино.

Гарантии независимости Чехословакии держатся всего четыре месяца. В начале 1939 года посланный в Прагу Гейдрих через своих агентов начинает провоцировать население на антигерманские выступления. Президента Чехословакии вызывают в Германию и под угрозой бомбардировок заставляют согласиться на полную оккупацию страны. В распоряжение Гитлера попадает мощная военная промышленность Чехословакии. Перед нападением на СССР из 21 танковой дивизии вермахта 5 были укомплектованы танками чехословацкого производства.

P.S.

Возвращаясь к сегодняшним событиям добавлю, что сама мысль о том, что передача России любой части украинской территории остановит войну, является свидетельством полного отсутствия интеллекта у человека, утверждающего такие глупости. Россия не прекратила войну после захвата Крыма, не прекратила войну после захвата Донецка, не прекратит ее и после аннексии оккупированных украинских территорий. Передача же России укрепрайонов Краматорска и Славянска только облегчат ей дальнейшую агрессию.

Поразительно, что все стороны, которые обсуждают "обмен территориями" и судьбу Украины, умудряются не замечать двух слонов в комнате — Приднестровье и Калининград. Без решения этих вопросов мир никогда не настанет — неважно, с Путиным или без него, Россия будет стремиться прорубить туда сухопутный коридор. Точно так же, как Гитлер прорубал коридор к Данцигу. Поэтому Приднестровье должно вернуться в Молдавию, а Калининградская область должна получить независимость от России и объявить себя полностью демилитаризованной зоной.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно