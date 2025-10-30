В РФ "успешно испытали" ядерную торпеду "Посейдон": реальное оружие или пустые угрозы (фото)

Президент России Владимир Путин 29 октября года заявил об "успешном испытании" атомного подводного беспилотного аппарата "Посейдон". По его словам, аппарат с ядерной энергетической установкой был запущен с подводной лодки и "прошел определенное количество времени".

Российский лидер в свойственной ему манере заявил об уникальности разработки, отметив, что в мире якобы "нет ничего подобного Посейдона". В этой связи западные военные эксперты попытались выяснить, что собой представляет новое российское оружие и какую угрозу оно может нести.

Как сообщает Reuters, эксперты по контролю над вооружениями говорят, что это оружие нарушает большинство правил ядерного сдерживания. По их оценкам, оно может нести боеголовку мощностью 2 мегатонны и, возможно, питается от реактора с жидкометаллическим охлаждением (ЖМТ). Причем Путин утверждает, что мощность "торпеды судно дня", как иногда называют эту разработку, будто превосходит даже самую перспективную межконтинентальную ядерную ракету "Сармат".

Возможности "Посейдона" — оценка аналитиков

В свою очередь эксперты из Army Recognition подробно описали ситуацию с ядерной торпедой россиян. В аналитическом материале говорится, что "Посейдон", также известный под индексом 2М39, — это крупный автономный подводный аппарат с ядерной энергетической установкой, предназначенный для длительных океанских переходов и доставки мощных зарядов к прибрежным целям.

Однако оценки его параметров — скорость, глубина, тип реактора, боевая мощь — в некоторой степени спекулятивны и часто повторяют версии, озвученные российской стороной с момента появления аппарата в публичном обсуждении.

Носителем для "Посейдона" считается специальная подводная лодка К-329 "Белгород" (проект 09852), переданная ВМФ РФ в 2022 году и традиционно упоминаемая как потенциальный носитель до шести таких аппаратов. При этом масштабы развертывания ограничены: две-три субмарины и малое количество аппаратов 2М39 не позволяют говорить о создании полноценного флота для такого оружия.

Также эксперты отметили, что даже при успешной интеграции двигательной установки остаются открытыми ключевые вопросы: точность наведения на межконтинентальной дистанции, скрытность, управление в глубоководных районах и безопасность транспортировки ядерной боеголовки. Без подтвержденных данных испытаний эти характеристики остаются лишь предположениями.

Опасность "Посейдона"

Тем не менее если заявленные параметры хотя бы частично соответствуют проектным, "Посейдон" может стать элементом так называемого "второго удара" — скрытного, медленного, но гарантированного.

Так в случае кризисной ситуации ядерная торпеда может залечь на глубине, а затем ускорится для достижения цели. К примеру, переход в 3300 морских миль (6100 км) от Норвежского моря до восточного побережья США со скоростью 50 узлов займет 66 часов, а при скорости в 30 узлов — до 110 часов, но большая часть пути будет проходить на более низких скоростях для сохранения скрытности.

При этом несмотря на западные разработки в области мониторинга океана и подводного обнаружения, нейтрализация такого аппарата — задача предельно сложная. По словам аналитиков — такой сценарий будет напоминать игру в "кошки-мышки".

Схематическое изображения последствий удара торпеды "Посейдон" Фото: Army Recognition

В то же время разговоры о том, что применение "Посейдона" вызовет цунами вызывают вопросы. Дело в том, что торпеда, скорее всего, будет нести заряд менее 23 килотонн, а как известно, взрыв 25 июля 1946 года американской бомбы "Бейкер" по атоллу Бикини не вызвало цунами с высотой в сотню метров.

Однако эксперты подчеркивают, что применение подобного оружия сопряжено с колоссальными рисками. Подводный ядерный взрыв вблизи побережья приведет к массовым разрушениям, радиационному заражению и стратегической эскалации, что фактически означает переход к обмену ядерными ударами.

"В стратегическом плане ядерный удар по территории НАТО или США или вблизи нее почти наверняка будет рассматриваться как применение стратегического ядерного оружия, что повлечет за собой ответный удар в соответствии с существующей доктриной. Именно эта эскалационная лестница объясняет, почему многие аналитики считают, что главная ценность "Посейдона" — психологическая и политическая, а не изменение ядерного баланса", — подытожили эксперты.

Ранее Владимир Путин заявил об успешном испытании перспективной ракеты “Буревестник” с ядерной энергетической установкой. Некоторые эксперты считают, что оружие якобы сможет обходить передовую американскую систему ПРО "Золотой купол", которая создается для защиты от баллистических и гиперзвуковых ракет.