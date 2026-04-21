От паранойи до деградации: как ФСБ убивает Россию изнутри

При всем моем восхищении теми операциями, которые проводят ВСУ, должен сказать, что весь ущерб от ракетных и дроновых атак по территории России даже близко не стоит с тем ущербом, который наносят стране чекисты.

Пожары на российских НПЗ и взрывы на военных заводах — очень эффектны. Но спецслужбы изнутри разбивают страну об стену еще быстрее.

Видеть в любом явлении угрозу, заговор и скрытый мотив может быть полезным навыком в оперативной работе, но как основа государственного управления — это катастрофа. Экономика, образование, наука, культура — области, где развитие идет через открытость, обмен, риск и доверие. Человек, натренированный видеть всюду врагов, системно выбирает решения, закрывающие страну, а не открывающие. В результате российская культура и наука стремительно деградируют.

Спецслужбы крайне заинтересованы в наличие внутренних врагов — от их количества напрямую зависит их финансирование. Если врагов нет, чекисты создают их сами для освоения бюджетов, получения орденов и званий. Россию неизбежно ждет волна шпиономании — все деньги идут на войну, в ремонт инфраструктуры ничего не вкладывается, значит, впереди неизбежны серьезные технологические аварии. Все это будет объявлено происками шпионов.

Секретность — универсальный инструмент ухода от ответственности. Когда все в стране засекречено, теряется инструментарий для точной постановки диагноза и обратная связь рушится. Общество теряет возможность оценивать работу государства вообще.

Спецслужбы устроены вертикально. Им органически чужды все институты, работающие горизонтально: независимые суды, свободная пресса, научные сообщества, муниципалитеты, профсоюзы, профессиональные ассоциации, НКО. Поэтому их системно ослабляют или подменяют имитациями. В результате страна теряет способность к саморегулированию.

Страшнейшая вещь — отрицательный кадровый отбор. Повышение получают не самые талантливые, а самые послушные. Обязательное условие для продвижения по службе — наличие компромата на кандидата. Такими людьми легко управлять. Через 10–15 лет система оказывается заполнена только людьми второго и третьего эшелона, неспособными ни к каким сложным решениям.

Во всех странах мира, где спецслужбам давали неограниченные полномочия, это приводило к крышеванию и отъему бизнеса. Фактически в России чекисты давно стали крупнейшей ОПГ. Пытки стали обыденностью — это не баг, а фича. Нужно замазать кровью как можно большее количество людей, чтобы намертво привязать их к системе.

На наших глазах происходит деградация российского школьного образования — зачем детям хороший английский? Они же уедут. Чекисты оправдывают деградацию нежеланием готовить кадры для других стран. Поэтому в школах все больше патриотизма, НВП и православия.

Авторитарные спецслужбы склонны проецировать собственные методы на оппонентов: раз мы вербуем, значит вербуют и нас. Раз мы готовим операции влияния, значит, их готовят против нас. Раз мы манипулируем своими СМИ, значит, западные СМИ — инструмент манипуляции. Это создает параноидальную картину мира, в которой невозможно различить реальные угрозы и выдуманные — и ресурсы тратятся на борьбу с тенями, а реальные проблемы (демография, инфраструктура, технологическое отставание) игнорируются.

В нормальной системе общество меняется: сменяются поколения, приходят новые идеи, старые коалиции распадаются. Для спецслужб этот процесс — источник угроз. Им выгодна консервация сегодняшнего режима. Чем дольше они у власти, тем сильнее страна отстает от естественного ритма перемен, накапливая напряжение, которое потом неизбежно заканчивается катастрофой.

И про личные качества сотрудников спецслужб в России. Чтобы пойти работать в чекисты нужно быть или откровенным подонком или полным идиотом, совсем не знающим истории своей страны. Возможны, впрочем, оба варианта одновременно.

