Война за копейки: как уберечь критически важную инфраструктуру от будущих атак дронов

Одним из самых серьезных последствий сегодняшних войн станет радикальное снижение стоимости войны. Современный танк стоит очень дорого, боевой самолет стоит безумных денег, авианосец стоит как Звезда Смерти. Дрон по сравнению с ними не стоит ничего.

Любая террористическая организация может нанести мировой экономике огромный ущерб — копеечными дронами полностью заблокировав, например, Панамский или Суэцкий канал. Можно уничтожать целые отросли экономики. Можно шантажировать и конкретных людей, и огромные компании. Можно разорять конкурентов и зарабатывать миллиарды, играя на понижение рынка. Никому не хочу подсказывать, но группа террористов с небольшим бюджетом и большой фантазией может поставить на колени любую страну.

И самый важный вопрос — что делать?

Запретить дроны физически невозможно. Эту станцию мы давно уже проехали. Это все равно, что запретить компьютеры или искусственный интеллект. Технология слишком распространена, компоненты — те же, что в смартфонах и электромобилях. Запрет дронов ударит по сельскому хозяйству, кинопроизводству, картографии, доставке, спасательным операциям — а террористы соберут дрон из деталей с AliExpress за один вечер.

Нужна многоуровневая защита критически важной инфраструктуры. Каналы, порты, НПЗ, АЭС, дамбы, дата-центры должны быть оснащены системами радиолокационного и оптического обнаружения малоразмерных БПЛА. У них должны быть серьезные средства РЭБ — самое дешевое и эффективное средство против коммерческих дронов. Кроме того, обязательно должны быть кинетические перехватчики. Самым эффективным лично мне кажутся другие скоростные дроны. Но есть еще множество возможностей — от малокалиберной зенитной артиллерии до лазеров. Плюс физические барьеры (купола, сетки, тросовые заграждения). Возможно, придется зарываться под землю. Добавлю, что Израиль, обладающий лучшей в мире системой ПВО, мог бы зарабатывать сотни миллиардов, размещая у себя дата-центры и другие объекты, которые будут защищены "Железным Куполом".

Нужно резервирование важнейшей инфраструктуры. Нужна избыточность. Больше альтернативных маршрутов, стратегические запасы, распределенность, а не только оборона. Необходимо восстановление атомной энергетики (особенно актуально это для Европы). Потребление энергии будет увеличиваться, а атомный реактор защищен на порядки лучше, чем нефтяные и газовые заводы.

Под серьезной угрозой будут морские кабели. По дну Ормузского пролива проходит не менее семи крупных магистральных телекоммуникационных кабелей, по которым проходит колоссальный объем интернет-трафика. Удивлен, что Иран еще их не уничтожил — дроны бывают не только воздушными, но и морскими и подводными. Возможно, в будущем всю связь на планете придется держать через спутники.

Нужна обязательная идентификация всех дронов на уровне прошивки. Каждый коммерческий дрон должен иметь встроенный неотключаемый радиомаяк с серийным номером и координатами оператора. Плюс зашитые на уровне прошивки бесполетные зоны (вокруг аэропортов, военных объектов и прочей стратегической инфраструктуры). Плюс обязательная регистрация при покупке, как боевого оружия. Да, это не остановит самодельные дроны и любую защиту можно обойти. Но это резко повышает порог входа для случайных злоумышленников и помогает в расследованиях.

Нужен серьезный контроль над важнейшими ключевыми компонентами дронов: полетный контроллер, GPS-модуль, мощные литиевые аккумуляторы, BLDC-моторы, тепловизионные сенсоры, специальные композитные материалы. Нужно отслеживать аномальные закупки (как сейчас отслеживают прекурсоры взрывчатки и наркотиков).

Крайне желательно вообще запретить разработку и применение автономных летальных систем. Нужно ужесточить ответственность государств за деятельность негосударственных групп с их территории, а также финансирование боевых групп по всему миру.

Нужен очень серьезный финансовый мониторинг. Нужно автоматическое детектирование аномальных шорт-позиций и опционных стратегий перед любой атакой — кто нажился на теракте? Нужна заморозка прибыли и расследование и серьезное наказание, если прибыль коррелирует с внезапной атакой. В последнее время количество таких подозрительных сделок резко возросло. Теряюсь в догадках — кто бы это мог быть?

Любая атака на гражданскую инфраструктуру должна быть тщательно расследована, а все участники выявлены. Лучшая стратегия защиты — неизбежность наказания преступников. Потому что последствия таких терактов почувствуют на себе все.

