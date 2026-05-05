Черные списки России не помогут: как у Гитлера не вышло лишить народ новостей и почему это не выйдет у Путина

Создание белых и черных списков для Интернета в России очень напоминает политику нацистской Германии. Для "простых немцев" был выпущен бюджетный радиоприемник Volksempfänger VE 301, названый так по дате прихода Гитлера к власти 30 января. Потом его заменили на еще более дешевую модель DKE 38 и к 1941 году в Германии радио слушали уже около 50 миллионов человек.

А для всех остальных действовали черные списки. Например, в Норвегии в августе 1941 было издано распоряжение об изъятии радиоприемников у населения. Нацисты конфисковали 538 000 радиоприемников — их свозили на склады и частично разбирали на детали для немецкой военной электроники.

Відео дня

Но люди прятали приемники в стенах, под половицами, в дровяных сараях, на хуторах в фьордах. Они собирали детекторные приемники из подручных средств, организовывали посменное прослушивание и пересказ новостей. За хранение приемника или прослушивание передач из Лондона можно было получить тюремный срок, а после 1942 года — и смертную казнь. Тем не менее, по подсчетам историков реальный охват новостей ВВС в Норвегии в 1942–1944 годах был, возможно, даже выше, чем до конфискации, потому что слушание стало коллективной практикой сопротивления.

Тут могла бы быть реклама VPN, но ее не будет.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно