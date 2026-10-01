Улыбка, вежливость и грустные глаза: как отличить умного от дурака в любой стране мира

Опыт проживания в нескольких странах привел меня, возможно, к тривиальной мысли: умные люди в разных странах очень похожи друг на друга. У них у всех есть общие черты: вежливость, самоирония, доброта, тактичность, умение слушать собеседника, начитанность, нелюбовь к глобальным обобщениям и пр. Вы сразу узнаете таких людей по улыбке и немного грустным глазам.

А вот дураки везде разные. Глупость в каждой стране имеет собственное лицо, собственный акцент и собственный фольклор. Российские дураки, одержимые геополитикой, совершенно не похожи на колбасную алию Израиля с ее сетованием на разбавление драгоценной еврейской крови: "а ты гражданство по кошке получил". И они принципиально отличаются от итальянских дураков, для которых футбол, макароны и мода — настоящая религия. Дураки обожают монологи, стадионы и лозунги. Умные предпочитают диалоги.

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Возможно, тут все дело в конвергентной эволюции. Дельфин и акула принадлежат к разным классам животных, но выглядят похоже, потому что вода одинакова для всех. И поэтому умные люди ведут себя почти одинаково. Умение внимательно слушать — это способ получать информацию, которой у тебя нет. Самоирония — страховка от собственной ошибки: человек, который способен иронизировать над собой, быстрее ее замечает. Тактичность — условие для продолжения диалога. Начитанность — доступ к опыту тех, кто уже ошибался до тебя. Вежливость — это протокол обмена данными и пр.

А глупость устроена иначе. Она ориентирована не на реальность, а на окружение. Дурак думает не о том, как устроен мир, а о том, что скажут соседи и о том, что принято в его деревне. А так как деревень много и каждая набита своими предрассудками, своими мифами, своими героями и врагами, своими золотыми унитазами, то и глупость у всех разная.

Немного упрощая можно сказать, что ум — это способность отличать форму от функции. Глупость — привычка держаться за форму, даже когда функция давно исчезла — "наши предки всегда так делали, а они ведь не дураки были" и "наверху ведь тоже не идиоты сидят".

Ум — готовность изменить свою точку зрения при наличии убедительных доказательств. Глупость требует стоять до конца и называет это доблестью — мы, дескать, не прогибаемся под давлением. Руми писал, что можно победить сорок ученых одним фактом, но невозможно победить одного идиота сорока фактами.

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