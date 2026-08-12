10 российских провалов: почему у Кремля нет, не было и не может быть никаких хитроумных планов

Каждый раз, когда я слышу от какого-нибудь политолога слова про "хитроумный план Кремля", я начинаю сомневаться в компетентности этого эксперта. Потому что если можно сделать в трех словах три ошибки, то это как раз такой случай. Каждое слово — вранье.

Не существует Кремля как единого центра принятия решений — уже давно там идет война за передел сфер влияния между разными группировками. Пока чекисты активно захватывают власть, олигархи, технократы, военные и чиновники пытаются огрызаться. Они все до обмороков боятся нового 37-го года. Путин еще жив, но битва за его деньги и влияние идет прямо сейчас.

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Не существует никаких долговременных планов — люди работают по принципу "нам бы только день простоять и ночь продержаться". Отовсюду сыплются все новые и новые удары. Каждый день горят НПЗ, бензин и солярка заканчиваются, и что делать дальше, не знает никто. А впереди еще уборка урожая. Конгресс принимает пакет "адских санкций". Каждый месяц на фронте сгорает по одной полновесной армии. Более 200 кораблей выведено из строя украинскими дронами. Надвигается колоссальный финансовый кризис. В бюджете дыра под десять триллионов. И каждый день ситуация только ухудшается. Какие планы, о чем вы?

И про хитроумность Кремля. Простите, вы лица этих людей видели? Вы понимаете, что десятилетия отрицательной селекции не проходят бесследно. Д..билы Мишкин и Чепига — это ведь элита чекистов. Ум, честь и совесть нашей эпохи. Давайте просто посмотрим на предыдущие хитроумные планы Кремля и на то, чем они закончились.

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План "Бросок мангуста" — короткая победоносная война. Украинская армия в панике бежит. Запад расколот и ничего сделать не может. Парад победителей на Крещатике. Казалось бы, что с таким гениальным планом может пойти не так?

План "Нет расширению НАТО". В итоге Швеция и Финляндия вступают в альянс, Балтийское море становится внутренним морем НАТО, а граница России с НАТО резко увеличивается.

План "Сейчас мы расколем Запад". В результате вся Европа объединяется и поставляет Украине оружия на сотни миллиардов долларов.

План "Демилитаризация Украины". И в результате украинская армия становится одной из сильнейших армий в мире.

И перечислять провалы стратегических планов России можно очень долго. Потеря самого дорого рынка сбыта нефти и газа в Европе. Крах "Газпрома". 300 млрд замороженных долларов в западных банках — о них можно забыть навсегда. Отличная работа.

Международная изоляция. Потеря Венесуэлы, Сирии, Венгрии, Молдовы, Армении, Азербайджана. Уход бывших советских республик в Центральной Азии под протекторат Китая. Гигантская зависимость и самой России от Китая. Забыл какой уже по счету ятаган в спину от Эрдогана. Бунт Пригожина и самое страшное в нем то, что никто не кинулся защищать Кремль. Да, понимаешь, застряли в пробке. Разгром Черноморского флота: потерять флот от страны, у которой нет флота — это надо суметь. Эмиграция миллиона специалистов. Потери на фронте — под полтора миллиона. Есть ли у вас план, мистер Фикс?

Вы продолжаете настаивать на существовании хитроумных планов Кремля?

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