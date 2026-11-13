Конец света отменяется: почему не сбылся мрачный прогноз на сегодняшний день

Сегодня — исторический день, которого никто не заметил. Именно сегодня, 13 ноября (пятница) 2026 года по строгим математическим прогнозам должен был настать конец света.

4 ноября 1960 года журнал Science опубликовал статью с заголовком: "Конец света: пятница, 13 ноября 2026 года". Подзаголовок гласил, что к этой дате население Земли приблизится к бесконечности. Авторы — Хайнц фон Ферстер, Патриция Мора и Лоуренс Амиот из Иллинойского университета. Именно в этой статье была формулировка: "Наши праправнуки не умрут от голода. Их задавят насмерть".

10 000 лет нашей истории рост населения примерно подчинялся гиперболическому закону, и если бы население продолжило расти с такой же скоростью, то время удвоения населения должно было сократиться до нуля 13 ноября 2026 года. Сегодня. Можно назвать это сингулярностью. Об этом есть статья в Википедии, которая называется "Теорема о конце света".

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Модель была очень точной. В докладе одного математика говорится, что в 1994 году, на полпути до "конца света", население даже опережало график.

Паника о перенаселении 1960–70-х годов повлияла на реальную политику: китайское "одна семья — один ребенок" и индийские кампании стерилизации.

Но мировой темп роста достиг максимума примерно в 1962–1963 годах, чуть больше 2% в год, а потом пошел вниз. Наступил демографический переход, и рост населения почти остановился — по инерции он еще немного продолжается, но скоро начнет довольно быстро уменьшаться.

Из этого вовсе не следует, что мы вымрем (не надо заниматься примитивной экстраполяцией), но наших праправнуков точно не задавят насмерть.

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