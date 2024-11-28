Черная пятница: несколько способов "пережить" распродажу и не потратить все средства

Журналисты рассказывают, что несколько простых правил позволят сэкономить собственные средства и пережить распродажи без долгов.

Во время распродаж трудно не поддаться ажиотажу спонтанных покупок и остаться без денег. В ВВС поделились советами, как правильно делать покупки в это время и не быть обманутым.

Во-первых, стоит составить список необходимых вещей и выделить необходимое количество средств. Следует этого придерживаться, чтобы избежать импульсных покупок.

"Это отличный вариант в том случае, если вы действительно хотели или нуждались в чем-то еще до того, как увидели скидку", — рассказывает директор консалтинговой компании Flourish Retail Сара Джонсон,

Скидки следует использовать, чтобы сэкономить на товарах, которые уже запланировали купить. При соблюдении списка и рамок бюджета можно максимально сэкономить без ненужных трат".

Также стоит при выборе товара сравнить цены у разных продавцов. При этом можно использовать веб-сайты, которые позволяют проверить историю цен на товар за предыдущие 12 месяцев — таким образом можно понять, выгодной ли будет покупка.

Можно поискать подержанные товары. Многие платформы перепродажи предлагают цену, которая может удовлетворить бюджет. предоставляют возможность предложить цену, соответствующую вашему бюджету.

Также следует остерегаться долгов и кредитных средств. Впоследствии придется платить проценты, а это может нивелировать всю экономию на распродаже.

Также следует остерегаться мошенничества, когда покупателей обманом заставляют отправить деньги. Также не следует доверять подозрительным сайтам — их следует проверять перед тем, как вводить личную информацию. Также следует с осторожностью относиться к постам из недавно созданных учетных записей социальных сетей и ссылок на недавно созданный сайт.

В нем предостерегают от покупок по ценам "слишком хорошим, чтобы быть правдой", поскольку, если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, скорее всего, так оно и есть.

Отметим, что некоторые мошенники используют QR-коды для обмана людей и кражи их личной информации. Несколько простых правил помогут интернет-пользователям обезопасить свои данные.

Также часто сейчасдля манипуляций, распространения дезинформации и киберпреступлений используют дипфейки. Однако от этого также можно уберечься.