Что такое дипфейки и как уберечься от этого вида мошенничества: простые советы

Дипфейки могут быть использованы для кражи личных данных даже тогда, когда человек не использует искусственный интеллект.

В эпоху цифровизации одной из серьезных угроз являются дипфейки, которые используются для манипуляций, распространения дезинформации и киберпреступлений. Что это такое и как защититься от этого вида мошенничества, рассказывает американская некоммерческая организация National Cybersecurity Alliance.

Что такое дипфейки

Это сгенерированные искусственным интеллектом видео или аудиоклипы, которые создают видимость того, что кто-то говорит или делает то, чего он никогда не делал. Их можно использовать для дискредитации людей и совершения мошенничества. Например, если голосовые данные и конфиденциальная информация определенного лица попадут в чужие руки, киберпреступник может использовать дипфейк-аудио, чтобы связаться с банком этого человека.

Эти технологии могут брать данные (видео, фотографии и голосовые записи) людей из социальных сетей, даже если они не использовали искусственный интеллект. Поэтому стоит придерживаться определенных правил, чтобы уменьшить вероятность того, что преступник создаст дипфейк.

Как уберечься от дипфейков

Стоит быть крайне осторожным с тем, какой информацией делиться в сети. Можно ограничить объем доступных данных о себе и настроить настройки социальных сетей таким образом, чтобы только проверенные лица видели личную информацию.

Следует включить жесткие настройки конфиденциальности. Стоит контролировать, кто может получить доступ к вашей личной информации и контенту, ограничить круг лиц, которые могут видеть ваши фотографии, видео и другие конфиденциальные данные.

Можно добавлять водяной знак на фотографиях и видео во время публикации. Это может отпугнуть авторов дипфейков.

Необходимо узнавать как можно больше о дипфейках и искусственном интеллекте. Это поможет сохранять бдительность и распознавать потенциальную опасность.

Нужно также использовать многофакторную аутентификацию на учетных записях. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к учетным записям, снижая вероятность того, что кто-то получит персональные данные.

Следует использовать надежные и уникальные пароли. Каждый должен быть длиной не менее 16 символов, уникальным для учетной записи и содержать случайную смесь заглавных букв, строчных букв, цифр и специальных символов.

Стоит не "попадаться на удочку" фишинга. Нужно быть осторожным при получении писем, сообщений и телефонных звонков из неизвестных источников. Это особенно актуально, если сообщение требует быстрых действий. Создатели дипфейков пытаются манипулировать эмоциями, чтобы человек загружал вредоносное программное обеспечение или делился личной информацией.

Следует сообщать правоохранительные органы и платформу, на которой размещен контент, о дипфейках. Это может помочь в его удалении и дальнейшем расследовании.

Если лицо стало жертвой дипфейка, стоит обратиться за юридической консультацией. Это необходимо для того, чтобы решить проблему.

Ранее Фокус писал о том, что некоторые мошенники используют QR-коды для того, чтобы обманывать людей и похищать их личную информацию. Однако несколько простых правил помогут защититься от этого.