Що таке дипфейки та як уберегтись від цього виду шахрайства: прості поради

Дипфейки можуть бути використані для крадіжки особистих даних навіть тоді, коли людина не використовує штучний інтелект.

В епоху цифровізації однією із серйозних загроз є дипфейки, які використовуються для маніпуляцій, поширення дезінформації та кіберзлочинів. Що це таке і як захиститись від цього виду шахрайства, розповідає американська некомерційна організація National Cybersecurity Alliance.

Що таке дипфейки

Це згенеровані штучним інтелектом відео або аудіокліпи, які створюють видимість того, що хтось говорить або робить те, чого він ніколи не робив. Їх можна використовувати для дискредитації людей та здійснення шахрайства. Наприклад, якщо голосові дані та конфіденційна інформація певної особи потраплять у чужі руки, кіберзлочинець може використовувати дипфейк-аудіо, щоб зв'язатися з банком цієї людини.

Ці технології можуть брати дані (відео, фотографії та голосові записи) людей з соціальних мереж, навіть якщо вони не використовували штучний інтелект. Тому варто дотримуватись певних правил, щоб зменшити ймовірність того, що злочинець створить дипфейк.

Як уберегтись від дипфейків

Варто бути вкрай обережним з тим, якою інформацією ділитись в мережі. Можна обмежити обсяг доступних даних про себе та налаштувати настройки соціальних мереж таким чином, щоб лише перевірені особи бачили особисту інформацію.

Слід увімкнути жорсткі налаштування конфіденційності. Варто контролювати, хто може отримати доступ до вашої особистої інформації та контенту, обмежити коло осіб, які можуть бачити ваші фотографії, відео та інші конфіденційні дані.

Можна додавати водяний знак на фотографіях та відео під час публікації. Це може відлякати авторів дипфейків.

Необхідно дізнаватись якомога більше про дипфейки та штучний інтелект. Це допоможе зберігати пильність та розпізнавати потенційну небезпеку.

Потрібно також використовувати багатофакторну аутентифікацію на облікових записах. Це допоможе запобігти несанкціонованому доступу до облікових записів, знижуючи ймовірність того, що хтось отримає персональні дані.

Слід використовувати надійні та унікальні паролі. Кожен має бути довжиною не менше 16 символів, унікальним для облікового запису та містити випадкову суміш великих літер, малих літер, цифр та спеціальних символів.

Варто не "потрапляти на вудку" фішингу. Потрібно бути обережним при отриманні листів, повідомлень та телефонних дзвінків з невідомих джерел. Це особливо актуально, якщо повідомлення вимагає швидких дій. Творці дипфейків намагаються маніпулювати емоціями, щоб особа завантажувала шкідливе програмне забезпечення або ділилася особистою інформацією.

Слід повідомляти правоохоронні органи та платформу, на якій розміщений контент, про дипфейки. Це може допомогти у його видаленні та подальшому розслідуванні.

Якщо особа стала жертвою дипфейку, варто звернутись за юридичною консультацією. Це необхідно для того, щоб вирішити проблему.

Раніше Фокус писав про те, що деякі шахраї використовують QR-коди для того, щоб обманювати людей та викрадати їх особисту інформацію. Однак декілька простих правил допоможуть захиститись від цього.