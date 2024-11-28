Чорна п'ятниця: декілька способів "пережити" розпродаж і не витратити всі кошти

Журналісти розповідають, що декілька простих правил дозволять зекономити власні кошти та пережити розпродажі без боргів.

Під час розпродажів важко не піддатись ажіотажу спонтанних покупок та не залишитися без грошей. У ВВС поділились порадами, як правильно робити покупки в цей час та не бути обманутим.

По-перше, варто скласти список необхідних речей та виділити необхідну кількість коштів. Слід цього дотримуватись, щоб уникнути імпульсних покупок.

"Це чудовий варіант в тому разі, якщо ви дійсно хотіли або потребували чогось ще до того, як побачили знижку", — розповідає директор консалтингової компанії Flourish Retail Сара Джонсон,

Знижки слід використовувати, щоб заощадити на товарах, які вже запланували купити. У випадку дотримання списку і рамок бюджету можна максимально заощадити без непотрібних витрат".

Також варто під час вибору товару порівняти ціни у різних продавців. Водночас можна використовувати вебсайти, які дають змогу перевірити історію цін на товар за попередні 12 місяців — так можна зрозуміти, чи вигідною буде покупка.

Можна пошукати уживані товари. Багато платформ перепродажу пропонують ціну, яка може задовольнити бюджет, надають можливість запропонувати ціну, що відповідає вашому бюджету.

Також слід остерігатись боргів та кредитних коштів. Згодом доведеться платити відсотки, а це може нівелювати всю економію на розпродажі.

Також слід остерігатися шахрайства, коли покупців обманом змушують відправити гроші. Не слід довіряти підозрілим сайтам — їх варто перевіряти перед тим, як вводити особисту інформацію. Також слід з обережністю ставитися до постів із нещодавно створених облікових записів соціальних мереж та посилань на нещодавно створений вебсайт.

У ньому застерігають від покупок за цінами "надто хорошим, щоб бути правдою", оскільки, якщо щось здається надто хорошим, щоб бути правдою, швидше за все, так воно і є.

Зазначимо, що деякі шахраї використовують QR-коди для обману людей та крадіжки їх особистої інформації. Декілька простих правил допоможуть інтернет-користувачам убезпечити свої дані.

Також часто зараз для маніпуляцій, поширення дезінформації та кіберзлочинів використовують дипфейки. Однак від цього теж можна уберегтись.