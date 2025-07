Вторжение Китая на Тайвань: сможет ли ПВО острова противостоять КНР

Противовоздушная оборона Тайваня не сможет противостоять длительному вторжению Китая на остров. Географическое положение Тайваня грозит ему изоляцией в случае китайской морской блокады. Единственное, на что способна ПВО Тайваня – отсрочить вторжение.

Related video

Об этом говорится в статье The National Interest "Зенитно-ракетная система Land Sword II Тайваня слишком мала и слишком запоздала", которую перевел Фокус.

В нынешних условиях противовоздушная оборона Тайваня не справится с длительным вторжением Китая на остров. Максимум, на что ПВО способна, – отсрочить вторжение.

На этой неделе Тайвань продемонстрировал эффективность своей зенитно-ракетной системы Land Sword II (TC-2) с помощью мобильных пусковых установок. Одновременно были проведены три демонстрации – две под управлением 58-го артиллерийского командования Тайваня и одна под управлением 43-го артиллерийского командования. По заявлению тайваньского правительства, все три пуска были полностью успешными. Целями служили БПЛА.

Land Sword II обеспечивает противовоздушную оборону малой дальности. Это система собственной разработки Тайваня, в которой используются компоненты тайваньской ракетной системы Sky Sword. В состав системы входят четыре транспортера, пусковая установка, средства управления, транспортер боеприпасов и радиолокационная система.

Тайваньский Long Sword II может сдержать Китай

Тайваньские военные давно хотели расширить сеть противовоздушной обороны, особенно в свете растущей угрозы со стороны Китая для крошечного острова. Система Land Sword II призвана дополнить ПВО. Эта система, по словам Дилана Малясова из Defence-Blog.com, "заполняет критический пробел в многоуровневой сети ПВО острова, повышая мобильность и время реакции, особенно против низколетящих угроз в прибрежных и приграничных регионах".

Последнее замечание очень важно. Война в Украине доказала эффективность беспилотников как в наступательной, так и в оборонительной роли. В то же время недавний конфликт между Индией и Пакистаном показал, что прозападным силам, включая Тайвань, не стоит недооценивать китайские военные технологии. В недавнем столкновении пакистанские войска, использующие оружие и военные самолеты (а также беспилотники) китайского производства, оказались гораздо эффективнее против Индии, чем предполагали на Западе.

Более того, географическое положение Тайваня грозит ему изоляцией в случае китайской морской блокады. Чрезмерная зависимость от оружия западного производства проблематична для острова – отсюда и стремление достичь как можно большей независимости в отношении оружейной инфраструктуры. Если остров окажется в блокаде, ему понадобятся местные цепочки поставок и запасы для поддержания жизнедеятельности.

Армия Китая Фото: Global Times

ПВО Тайваня не справляется с поставленными задачами

Но, скорее всего, предпринятых шагов слишком мало, и они сделаны слишком поздно.

По имеющимся данным, Тайвань располагает всего шестью батареями ЗРК Land Sword II. Каждая батарея включает в себя центр боевого управления CS/MYS-951, радарную установку CS/MPQ-951 и четыре-пять ракетных установок. Всего в шести батареях насчитывается 30 мобильных пусковых установок и 246 ракет Sky Sword II. Эти системы были заказаны в 2019 году и только сейчас вступают в строй. Шести батарей недостаточно даже в качестве временной меры.

Система ПВО Тайваня CS/MPQ-951

В нынешних условиях противовоздушная оборона Тайваня не справится с длительным вторжением Китая на остров. Максимум, на что ПВО способна, – отсрочить вторжение. А тактика отсрочки работает только в том случае, если у Тайваня есть союзники, готовые вступить в бой от его имени.

Пока что все идет к тому, что американские, японские или другие войска не бросятся отражать китайское вторжение на Тайвань. Все будет зависеть от самих тайваньцев.

Тайбэю, безусловно, следует сохранить имеющиеся системы, но стоит прекратить закупку новых. Вместо этого все усилия тайваньского правительства должны быть направлены на создание огромного количества беспилотников и противотанкового оружия, а также на вооружение как можно большего числа жителей острова.

Тайвань должен готовиться к партизанской войне

Более того, необходимо уже сейчас начать реализацию долгосрочных программ гражданской обороны, чтобы создать на острове оборонительные очаги и инфраструктуру, необходимую для поддержания повстанческого движения.

Обычная тактика не спасет Тайвань. Со временем он будет захвачен. Его системы, такие как Long Sword II, не остановят вторжение на остров. Это небольшое количество систем будет направлено против самих тайваньцев и уничтожено.

Здесь сработает только классическая партизанская тактика: заманить китайцев вплотную к изолированному острову, а затем не отпускать китайских захватчиков, пока они не истекут кровью. Пока правительство Тайваня не осознает этого, оно продолжит терять драгоценное время и деньги.

Об авторе

Брэндон Дж. Вайхерт – аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, пишущий для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" и "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Его следующая книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, выйдет 22 октября в издательстве Encounter Books. За Вайхертом можно следить в Twitter: @WeTheBrandon.