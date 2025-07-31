Путін мовчить, Медведєв "гавкає": про що говорить реакція Кремля на ультиматум Трампа по Україні

Реагуючи на десятиденний дедлайн Трампа щодо встановлення миру, речник Путіна Пєсков заявив, що Росія за роки війни цілком призвичаїлася жити в санкційних умовах. Чи дійсно погрози президента США є для Москви порожнім місцем, з’ясовував Фокус.

Related video

У Кремлі відповіли на ультиматум Дональда Трампа про те, що проти Російської Федерації через 10 днів (термін спливає 8 серпня - Фокус) США почнуть вводити мита та інші заходи, якщо Москва не продемонструє прогресу в припиненні війни в Україні. Речник Путіна Дмитро Пєсков, зокрема, заявив, що Росія вже "досить давно живе під величезною кількістю санкцій", а економіка країни "працює в умовах значних обмежень".

"Тому, звичайно, ми вже виробили певний імунітет у цьому питанні і продовжуємо відстежувати всі заяви президента Трампа та інших міжнародних представників з цього приводу", - резюмував кремлівський спікер. А донька спецпредставника президента США з питань України Кіта Келлога Меган Моббз, коментуючи чергову масовану атаку Росії на Київ, зазначила: "Не сумнівайтеся, це відповідь Путіна на дедлайн президента Трампа. Він випробовує рішучість і силу Америки. Ми не повинні виявитися безпорадними".

Тим часом прем’єр-міністр сусідньої Польщі Дональд Туск заявив, що наразі існує "багато ознак" того, що війну в Україні незабаром "призупинять". При цьому глава польського уряду зазначив, що можливе припинення бойових дій не змінює позиції Польщі: "Існує велика ймовірність, багато ознак того, що російсько-українська війна може бути ймовірно призупинена найближчим часом. Але це жодним чином не змінює нашу ситуацію". За словами пана Туска, офіційна Варшава повинна бути готова до самозахисту незалежно від розвитку подій на російсько-українському фронті.

Чи може Трамп таємно домовитися з Китаєм щодо завершення російсько-української війни

Цілковитою розгубленістю вважає реакцію РФ на новий дедлайн президента Трампа політолог Ігор Рейтерович. Зокрема, у розмові з Фокусом експерт зазначає: "Наразі неозброєним оком видно, що Москва не знає, як діяти і реагувати. Саме тому росіяни випустили на інформаційну арену Медведєва з тим, аби кинути, скажімо так, найбільш політично активній частині населення Росії якусь інформаційну кістку. Але, зауважте, що потім виходить дуже обережний Пєсков, який каже, так, ми отримали на своїх радарах трампівські сигнали, але воюватимемо надалі. А далі – тиша, оскільки вони не знають, якою буде реакція Китаю. Я думаю, що Росія тягнутиме час до 8 серпня, коли сплинуть 10 днів Трампа".

У ситуації що склалася, вважає експерт, варіантів реакції на дедлайн Трампа у Росії не так вже й багато: "Піти на відверту конфронтацію можна, але ризиковано, а грати в мовчанку означає ще більше дратувати Трампа. Словом, російське поле для маневру вкрай обмежене, але при цьому РФ все ще сподівається втримати Америку на відстані і я не здивуються, що навіть після введення нових тарифів Росія деякий час робитиме вигляд, що їх це сильно не зачепило. Хоча насправді розгубленість Кремля очевидна, адже у них був план щонайменше до жовтня "маринувати" Трампа, але в нього терпець увірвався раніше. В будь-якому разі маємо розуміти, що 8 серпня війна не закінчиться, проте позитиву для нас з’явилося трішки більше в тому сенсі, що тиск на Росію посилюється і якщо Путін продовжуватиме війну і навіть спробує її інтенсифікувати, Америка може надати більше допомоги Україні".

Ключове завдання України на даному етапі, на переконання Ігоря Рейтеровича, полягає в тому, щоб "протриматися до середини жовтня, коли у Росії зникнуть можливості проводити якісь повномасштабні операції".

"Восени перед росіянами руба постає питання: або вони це все згортають, або їм потрібно оголошувати мобілізацію. Крім того, РФ може зупинити домовленість США та КНР за їхньою спиною, коли Китай закритими каналами передасть Кремлю вимогу завершувати війну. А таке дуже ймовірно. Той факт, що Китай публічно сказав, ми, мовляв, суверенна країна і самі вирішуємо в кого і що купувати зовсім не означає, що не публічно вони не домовлятимуться з Трампом, оскільки Пекіну ці домовленості потрібні більше, ніж Сполученим Штатам. Нещодавня резонансна заява головного китайського дипломата Ван І про те, що Китай не допустить поразки Росії, є незавершеною. Насправді він свідомо промовчав про те, що КНР не допустить і глобальної перемоги Росії, тому що це невигідно Китаю", - підсумовує експерт.

Яким чином Трамп загнав Путіна у проблемний кут

Водночас політолог Ігор Чаленко у розмові з Фокусом робить наступний акцент: "Росіяни втратили ключ до комунікаційного "серця" Трампа і це для них велика проблема. Кремль зараз грає на межі фолу, випускаючи, як собаку, Медведєва для того, щоб перевірити готовність США йти на будь-який контакт на тлі заяв Трампа про те, що він не має бажання більше говорити з Путіним. Але в даному разі йдеться не про двосторонні відносини по лінії Вашингтон-Москва. Це – трикутник за участю Китаю".

Констатувавши, що Путін наразі "наглухо сховався", експерт додав: "З одного боку це може свідчити про певні кулуарні процеси, а з іншої сторони можна припустити, що Путіну просто не має чого нового сказати. Взагалі, ситуація для Кремля досить проблемна, адже росіяни бачать, що Трамп може плюнути і з легкістю в один момент послати Tomahawk на ядерні об’єкти досить немаленької країни. Звісно, Путін не пристане на ультиматум Трампа і це створить Трампу умови пояснення того, навіщо далі все ж таки підвищувати співпрацю з Україною, оскільки він все зробив для того, щоб дати Путіну вийти з теми війни зі збереженим обличчям".

Загалом, вважає політолог, ситуація наразі складається так, що замість планів США щодо зменшення на 30% американської присутності у Європі, ця присутність натомість збільшиться на п’ятсот відсотків з паралельним посиленням НАТО.

"Риторика Трампа насправді не стільки про Україну, скільки про розподіл сил у Європі і світі загалом, а Україна лише частина цього процесу", - констатує Ігор Чаленко.

Якими є два сценарії реакції Кремля на ультиматум Трампа

Після того, як Трамп дав Путіну десять днів на встановлення миру, ситуація може розвиватися за двома сценаріями, переконаний експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. Розкриваючи ці сценарії у розмові з Фокусом, аналітик зауважив наступне: "Перший варіант розвитку подій актуалізується у разі, якщо ми і спільно з європейцями допоможемо Трампу остаточно зрозуміти, що з Путіним можна говорити тільки через зброю, санкції і тарифи. В такому разі, паралельно граючи на трампівському егоцентризмі, агресора можна загнати в глухий кут, змусивши до реальних, а не імітаційних мирних переговорів. Другий і поки що більш реалістичний, хоча для нас не найкращий варіант: станеться те, що сталося в торгівельній війні з Китаєм, коли Трамп так само погрожував тарифами і санкціями, потім скоротив дедлайн з двох місяців до двох тижнів, а в результаті, дивлячись, що Китай не здається, поставив це все на паузу. І ось тільки позавчора вони продовжили цю паузу, причому на невизначений термін. Така сама петля може виникнути і в нашій з вами історії".

На переконання експерта, особливістю Трампа є те, що він завжди вирішує проблеми, які або можна вирішити швидко, або ж ті, які принесуть йому славу. У разі, якщо проблема є достатньо складною, президент США просто ставить її на паузу і не помічає. Втім, інтерес господаря Овального кабінету до кейсу російсько-української війни, впевнений Олександр Краєв, підтримує не лише "гаряче бажання" Трампа отримати Нобелівську премію миру, а й той факт, що він багато разів публічно обіцяв покласти край бойовим діям між Москвою та Києвом.

Водночас політолог особливо підкреслює, що 10 днів Трампа Путіну на встановлення миру для України є часом інтенсивної комунікаційної роботи. В даному контексті політолог констатує, що в американській пресі побільшало публікацій та коментарів наших можновладців "а це значить, що робота, слава Богу, пішла". Україна, наголошує Олександр Краєв, в буквальному сенсі щохвилини має пробиватися в інформаційне вікно США, в інакшому разі Трамп може встановлювати все нові і нові часові рамки для Путіна.