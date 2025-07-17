"Відповідати по повній програмі": у Путіна заявили про "превентивні удари" по Заходу

Дмитро Медведєв заявив, що Росія повинна жорстко відповідати на дії Заходу і за потреби діяти на випередження. Він наголосив, що ілюзій щодо стосунків із колишніми союзниками у Москви більше немає.

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РФ повинна давати рішучу відповідь на дії західних країн, а за необхідності — здійснювати упереджувальні заходи. Про це заявив заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, відповідаючи на запитання агентства ТАСС з нагоди 80-річчя Потсдамської конференції.

Він зазначив, що західні країни мають "у своїй історичній поведінці не лише підступність, але й застаріле уявлення про власну перевагу".

"Ми повинні діяти відповідно. Відповідати по повній програмі. А якщо знадобиться — і діяти на випередження", — наголосив Медведєв.

Це прозвучало як коментар до того, що, за його словами, колишні союзники СРСР по антигітлерівській коаліції порушили домовленості, досягнуті на Потсдамській конференції. Медведєв заявив, що РФ зробила висновки з "уроків Потсдама" і більше не має ілюзій щодо стосунків із Заходом.

Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп заявив, що після "дуже приємних розмов" з лідером РФ Володимиром Путіним він дізнавався про нові обстріли України й обурювався через ці удари. Він пообіцяв відправити "багато зброї всіх видів" НАТО та в Україну. Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв назвав ультиматум Трампа театралізованим. Водночас Європі він приписав розчарування.

Фокус також писав, що у The Washington Post повідомили, що Трамп тримає ще один козир у рукаві — крилаті ракети Tomahawk, можливість відправлення яких в Україну він вже розглядав. Поки до списку постачань це озброєння не входить, однак вони були б здатні уразити Москву.