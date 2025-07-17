"Отвечать по полной программе": у Путина заявили о "превентивных ударах" по Западу

Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна жестко отвечать на действия Запада и при необходимости действовать на опережение. Он подчеркнул, что иллюзий относительно отношений с бывшими союзниками у Москвы больше нет.

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РФ должна давать решительный ответ на действия западных стран, а при необходимости — осуществлять упреждающие меры. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос агентства ТАСС по случаю 80-летия Потсдамской конференции.

Он отметил, что западные страны имеют "в своем историческом поведении не только коварство, но и устаревшее представление о собственном превосходстве".

"Мы должны действовать соответственно. Отвечать по полной программе. А если понадобится — и действовать на опережение", — подчеркнул Медведев.

Это прозвучало как комментарий к тому, что, по его словам, бывшие союзники СССР по антигитлеровской коалиции нарушили договоренности, достигнутые на Потсдамской конференции. Медведев заявил, что РФ сделала выводы из "уроков Потсдама" и больше не питает иллюзий относительно отношений с Западом.

Напомним, 14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что после "очень приятных разговоров" с лидером РФ Владимиром Путиным он узнавал о новых обстрелах Украины и возмущался из-за этих ударов. Он пообещал отправить "много оружия всех видов" НАТО и в Украину. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал ультиматум Трампа театрализованным. В то же время Европе он приписал разочарование.

Фокус также писал, что в The Washington Post сообщили, что Трамп держит еще один козырь в рукаве — крылатые ракеты Tomahawk, возможность отправки которых в Украину он уже рассматривал. Пока в список поставок это вооружение не входит, однако они были бы способны поразить Москву.