Будь-який сценарій: НАТО попередило Європу та Польщу про напад РФ у 2027 році, — Туск (відео)

Прем'єр-міністр Польща Дональд Туск переказав інформацію командування НАТО про готовність Російської Федерації до нападу на Європу. Розвіддані НАТО, а також британської розвідки MI6 та Пентагону, говорять про те, що росіяни будуть готові до атаки вже у 2027 році. Туск попередив, що є загрози й для Польці.

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З польським урядом поспілкувався головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексусом Грінкевичем, сказав Туск на відео, опублікованому у соцмережі X. Посадовець пояснив співвітчизникам, що слід об'єднатись та добре підготувати армію до можливого вторгнення росіян.

Заява урядовця з'явилась надвечір 25 липня. Туск заявив, що зустрівся з Грінкевичем і той підтвердив дані розвідки США про загрозу від РФ. Крім США, про це ж попереджає і МІ6. Посадовець повідомив, що Польща прислухалась до попереджень та ухвалила стратегію національної безпеки на минулому засіданні уряду.

"[Грінкевич] підтвердив американську експертизу, і нещодавно говорив про це в Європі, що Росія буде готова до протистояння з Європою, а отже, і з нами, вже у 2027 році", — заявив Туск.

Польський прем'єр загалом описав, що планує робити уряд з огляду на можливий напад РФ менш ніж через два роки. З його слів, планують покращити оснащення армії та добре підготуватись до будь-якого розвитку подій.

"Польща має бути добре підготовлена, польська армія має бути добре оснащена, а ситуація в Польщі має бути стабільною, щоб ми були готові до будь-якого сценарію. Немає причин лякати одне одного, але ми повинні бути дуже пильними та зосередженими", — підсумував посадовець.

Туск також наголосив, що готовий приймати будь-які рішення задля внутрішньої та зовнішньої безпеки держави.

Напад РФ і НАТО — деталі

Зазначимо, у червні 2025 року нідерландський адмірал Роб Бауер розповів у інтерв'ю медіа Welt про напад РФ на Європу і про те, якою можу бути відповідь НАТО. На думку військового, відповідь залежатиме від характеру нападу. Наприклад, якщо росіяни увійдуть у країни Балтії, то це цілком може зійти їм з рук, припустив Бауер. У розмові, яка відбувалась незадовго до саміту НАТО у Гаазі, адмірал зауважив, що в альянсу не вистачає ресурсів, і країнам слід виділити гроші на закупівлю всього необхідного для оборони.

Тим часом весною з'явився аналіз ситуації від американської дослідницької організації Rand, яка на замовлення Пентагону розглянула можливі сценарії нападу РФ. Серед іншого, аналітики пояснили, що важливо паралізувати засоби ППО РФ і завдяки цьому, ймовірно, зможуть уникнути тривалої сухопутної війни.

Нагадуємо, влітку 2024 року російський військовий експерт Костянтин Сівков озвучив кількість ракет "Іскандер", які використає РФ під час нападу на Польщу.