Адмірал Роб Бауер, який був головою Військового комітету НАТО, упевнений, що якщо Росія атакує якусь із країн Балтії, то відповідь НАТО залежатиме від типу атаки. Невеликий напад цілком може зійти Путіну з рук.

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Нідерландський адмірал Роб Бауер дав інтерв'ю, в якому пояснив, що Європа повинна зробити, щоб запобігти війні. Але при цьому зробив похмуре припущення про те, що буде, якщо Росія вторгнеться ще в одну з колишніх республік СРСР, яка зараз є членом НАТО. Про це він сказав журналісту WELT.

Бауер заявив, що зараз Європа не зможе відбити ракетні атаки по своїй території, якщо Росія вирішить атакувати так, як зараз Іран атакує Ізраїль.

"У нас немає низки ресурсів, запаси яких нам потрібно збільшити і можливості яких нам потрібно поліпшити. Ці цілі щодо можливостей будуть у центрі уваги саміту НАТО в Гаазі, так би мовити, списку покупок для всіх держав-членів, щоб ми могли реалізувати наші сучасні концепції", — зазначив Бауер. Але попередив, що якщо РФ справді атакує НАТО в Європі, то буде завдано удару у відповідь на багатьох рівнях: на землі, у повітрі, на морі, у космосі та в кіберпросторі.

Військові експерти попереджають, що президент РФ Володимир Путін може перевірити альянс на міцність, наприклад, напавши на село в Естонії. Головне питання, чи почне НАТО контратакувати немедленно.

Роб Бауер Фото: Скриншот

На це Роб Бауер заявив, що це залежатиме від типу атаки, оскільки вбивства, підпали і кібератаки Росія вже здійснює.

"Якщо Росія дійсно вторгнеться в Естонію, застосовуватиметься стаття 5 альянсу. Якщо це відносно невеликий напад і територіальна цілісність Естонії загалом не перебуває під загрозою, є час для консультацій. Ми повинні зважити: хочемо ми почати війну чи ні?" — сказав Бауер.

Він упевнений, що навіть Угорщина, прем'єр-міністр Віктор Орбан якої славиться своєю проросійською риторикою, буде заодно з іншими країнами НАТО.

"Єдність — наша головна сила, тому вона є ціллю для росіян... У Північноатлантичній раді, коли справа доходить до видатків, військових планів і колективної оборони, Угорщина завжди погоджується... Обговорення політичних питань, зовнішньої політики або того, що робить країна всередині країни, необов'язково впливають на здатність НАТО функціонувати. Я не бачу, щоб спільні цілі були в небезпеці", — упевнений Бауер.

Нагадаємо, 24-25 червня в Нідерландах відбудеться саміт НАТО, куди планує приїхати на запрошення генсека Марка Рютте і президент Володимир Зеленський. Фокус з'ясовував, чого слід очікувати Україні від зустрічі на вищому рівні в рамках Альянсу.

При цьому засідання щодо ситуації в Україні в Гаазі не буде. Розклад максимально скоротили, поступившись президенту США Дональду Трампу.