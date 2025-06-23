Адмирал Роб Бауэр, который был главой Военного комитета НАТО, уверен, что если Россия атакует какую-то из стран Балтии, то ответ НАТО будет зависеть от типа атаки. Небольшое нападение вполне может сойти Путину с рук.

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Нидерландский адмирал Роб Бауэр дал интервью, в котором объяснил, что Европа должна сделать, чтобы предотвратить войну. Но при этом сделал мрачное предположение о том, что будет, если Россия вторгнется еще в одну из бывших республик СССР, которая сейчас является членом НАТО. Об этом он сказал журналисту WELT.

Бауэр заявил, что сейчас Европа не сможет отразить ракетные атаки по своей территории, если Россия решит атаковать так, как сейчас Иран атакует Израиль.

"У нас нет ряда ресурсов, запасы которых нам нужно увеличить и возможности которых нам нужно улучшить. Эти цели по возможностям будут в центре внимания саммита НАТО в Гааге, так сказать, списка покупок для всех государств-членов, чтобы мы могли реализовать наши современные концепции", — отметил Бауэр. Но предупредил, что если РФ действительно атакует НАТО в Европе, то будет нанесен ответный удар на многих уровнях: на земле, в воздухе, на море, в космосе и в киберпространстве.

Военные эксперты предупреждают, что президент РФ Владимир Путин может проверить альянс на прочность, например, напав на деревню в Эстонии. Главный вопрос, начнет ли НАТО контратаковать немеделенно.

Роб Бауэр Фото: Скриншот

На это Роб Бауэр заявил, что это будет зависеть от типа атаки, так как убийства, поджоги и кибератаки Россия уже совершает.

"Если Россия действительно вторгнется в Эстонию, будет применяться статья 5 альянса. Если это относительно небольшое нападение и территориальная целостность Эстонии в целом не находится под угрозой, есть время для консультаций. Мы должны взвесить: хотим ли мы начать войну или нет?" – сказал Бауэр.

Он уверен, что даже Венгрия, премьер-министр Виктор Орбан которой славится своей пророссийской риторикой, будет заодно с прочими странами НАТО.

"Единство — наша главная сила, поэтому оно является целью для русских… В Североатлантическом совете, когда дело доходит до расходов, военных планов и коллективной обороны, Венгрия всегда соглашается… Обсуждения политических вопросов, внешней политики или того, что делает страна внутри страны, необязательно влияют на способность НАТО функционировать. Я не вижу, чтобы общие цели были в опасности", - уверен Бауэр.

Напомним, 24-25 июня в Нидерландах пройдет саммит НАТО, куда планирует приехать по приглашению генсека Марка Рютте и президент Владимир Зеленский. Фокус выяснял, чего следует ожидать Украине от встречи на высшем уровне в рамках Альянса.

При этом заседания по ситуации в Украине в Гааге не будет. Расписание максимально сократили, уступив президенту США Дональду Трампу.