Сценарії боїв РФ із військами НАТО: у США представили повітряний бій над Східною Європою

Зіткнення армії НАТО з Росією суттєво відрізнятиметься від боїв в Україні. Альянс одразу отримає перевагу в повітрі, але не можна виключати ядерну відповідь Москви.

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Такий сценарій представлений в аналітичній доповіді американської дослідницької організації Rand, підготовлений на замовлення ВПС США.

За оцінками аналітиків, конфлікт Північноатлантичного Альянсу з Росією суттєво відрізнятиметься від повномасштабної війни РФ з Україною.

"Найважливіше, повітряна перевага НАТО може порушити позиційну стагнацію, характерну для поточних наземних операцій", — вважають у Rand.

Американці приділяють особливу увагу урокам, отриманим під час боїв в Україні. Західні союзники відстали в застосуванні дронів і засобів радіоелектронної боротьби.

Низка вразливостей країн Заходу пов'язані з нездатністю їхньої оборонної промисловості виготовляти боєприпаси в потрібній кількості на тлі можливостей РФ. Але попри це НАТО все ж має відчутну перевагу в бойовій потужності.

Сценарії війни Росії та НАТО

Напад на сухопутні війська РФ може дати змогу домогтися початкових успіхів, перш ніж НАТО організує контратаку. Нейтралізація системи ППО російських військ дозволить літакам Альянсу почати активну розвідку.

Винищувачі в цей час будуть постійно бомбити командні пункти, логістичні вузли та військові формування. Усе це дасть змогу НАТО перехопити ініціативу в короткі терміни.

Сценарій Rand включав напад Росії на країну НАТО та її бажання окупувати частину території. Бойові дії досить швидко загостряться. Війська США і союзників миттєво перейдуть в атаку, щоб повернути захоплені райони й встановлять панування в небі над Східною Європою.

Ризик ядерної війни

Автори звіту розглядають ризик неконтрольованої ескалації глобального військового конфлікту. Настільки інтенсивна війна цілком може перерости в ядерну, особливо якщо росіяни зазнають неприйнятних втрат або дії НАТО будуть сприйняті як загроза територіальній цілісності РФ", — вказується в документі.

Загалом фахівці Rand зосередилися не на ядерній війні, а на конвенційному збройному конфлікті із застосуванням звичайних засобів ураження.

Сценарії розроблялися з урахуванням збільшення занепокоєння з приводу ймовірного початку війни через п'ять років. Розвідслужби Альянсу не раз попереджали, що Москва може напасти на західну країну в цей часовий період.

"Потенціал НАТО для успішних наступальних операцій у війні з Росією набагато більший, ніж у Росії або України в нинішньому конфлікті", — підсумували автори доповіді.

Нагадаємо, колишній радник президента США Дональда Трампа Джон Болтон називав сценарії, за яких Росія піде на зіткнення з НАТО. За його словами, РФ надзвичайно потрібен Сувальський коридор.

Група російських хакерів з 2022 року атакувала щонайменше 13 країн НАТО. Головними цілями були логістичні та ІТ-компанії, а також транспортна інфраструктура.