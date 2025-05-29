Сценарии боев РФ с войсками НАТО: в США представили воздушный бой над Восточной Европой

Столкновение армии НАТО с Россией будет существенно отличаться от боев в Украине. Альянс сразу получит превосходство в воздухе, но нельзя исключать ядерный ответ Москвы.

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Такой сценарий представлен в аналитическом докладе американской исследовательской организации Rand, подготовленном по заказу ВВС США.

По оценкам аналитиков, конфликт Североатлантического Альянса с Россией будет существенно отличаться от полномасштабной войны РФ с Украиной.

"Самое важное, воздушное превосходство НАТО может нарушить позиционную стагнацию, характерную для текущих наземных операций", — считают в Rand.

Американцы уделяют особое внимание уделяется урокам, извлеченным в ходе боев в Украине. Западные союзники отстали в применении дронов и средств радиоэлектронной борьбы.

Ряд уязвимостей стран Запада связаны с неспособностью их оборонной промышленности изготавливать боеприпасы в нужном количестве на фоне возможностей РФ. Но несмотря на это НАТО все же имеет ощутимое превосходство в боевой мощи.

Сценарии войны России и НАТО

Нападение на сухопутные войска РФ может позволить добиться первоначальных успехов, прежде чем НАТО организует контратаку. Нейтрализация системы ПВО российских войск позволит самолетам Альянса начать активную разведку.

Истребители в это время будут постоянно бомбить командные пункты, логистические узлы и военные формирования. Все это позволит НАТО перехватить инициативу в короткие сроки.

Сценарий Rand включал нападение России на страну НАТО и ее желание оккупировать часть территории. Боевые действия довольно быстро обострятся. Войска США и союзников мгновенно перейдут в атаку, чтобы вернуть захваченные районы и установят господство в небе над Восточной Европой.

Риск ядерной войны

Авторы отчета рассматривают риск неконтролируемой эскалации глобального военного конфликта. Столь интенсивная война вполне может перерасти в ядерную, особенно если россияне понесут неприемлемые потери или действия НАТО будут восприняты как угроза территориальной целостности РФ", — указывается в документе.

В целом специалисты Rand сосредоточились не на ядерной войне, а на конвенциальном вооруженном конфликте с применением обычных средств поражения.

Сценарии разрабатывались с учетом увеличения обеспокоенности по поводу вероятного начала войны через пять лет. Разведслужбы Альянса не раз предупреждали, что Москва может напасть на западную страну в этот временной период.

"Потенциал НАТО для успешных наступательных операций в войне с Россией гораздо большие, чем у России или Украины в нынешнем конфликте", — заключили авторы доклада.

Напомним, бывший советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон называл сценарии, при которых Россия пойдет на столкновение с НАТО. По его словам, РФ чрезвычайно нужен Сувалкский коридор.

Группа российских хакеров с 2022 года атаковала минимум 13 стран НАТО. Главными целями были логистические и IТ-компании, а также транспортная инфраструктура.