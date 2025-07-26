Любой сценарий: НАТО предупредило Европу и Польшу о нападении РФ в 2027 году, — Туск (видео)

Премьер-министр Польша Дональд Туск передал информацию командования НАТО о готовности Российской Федерации к нападению на Европу. Разведданные НАТО, а также британской разведки MI6 и Пентагона, говорят о том, что россияне будут готовы к атаке уже в 2027 году. Туск предупредил, что есть угрозы и для Польши.

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С польским правительством пообщался главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Алексусом Гринкевичем, сказал Туск на видео, опубликованном в соцсети X. Чиновник объяснил соотечественникам, что следует объединиться и хорошо подготовить армию к возможному вторжению россиян.

Заявление чиновника появилось вечером 25 июля. Туск заявил, что встретился с Гринкевичем и тот подтвердил данные разведки США об угрозе от РФ. Кроме США, об этом же предупреждает и МИ6. Чиновник сообщил, что Польша прислушалась к предупреждениям и приняла стратегию национальной безопасности на прошлом заседании правительства.

"[Гринкевич] подтвердил американскую экспертизу, и недавно говорил об этом в Европе, что Россия будет готова к противостоянию с Европой, а следовательно, и с нами, уже в 2027 году", — заявил Туск.

Польский премьер в целом описал, что планирует делать правительство, учитывая возможное нападение РФ менее чем через два года. По его словам, планируют улучшить оснащение армии и хорошо подготовиться к любому развитию событий.

"Польша должна быть хорошо подготовлена, польская армия должна быть хорошо оснащена, а ситуация в Польше должна быть стабильной, чтобы мы были готовы к любому сценарию. Нет причин пугать друг друга, но мы должны быть очень бдительными и сосредоточенными", — подытожил чиновник.

Туск также отметил, что готов принимать любые решения для внутренней и внешней безопасности государства.

Нападение РФ и НАТО — детали

Отметим, в июне 2025 года нидерландский адмирал Роб Бауэр рассказал в интервью медиа Welt о нападении РФ на Европу и о том, каким может быть ответ НАТО. По мнению военного, ответ будет зависеть от характера нападения. Например, если россияне войдут в страны Балтии, то это вполне может сойти им с рук, предположил Бауэр. В разговоре, который проходил незадолго до саммита НАТО в Гааге, адмирал отметил, что у альянса не хватает ресурсов, и странам следует выделить деньги на закупку всего необходимого для обороны.

Между тем весной появился анализ ситуации от американской исследовательской организации Rand, которая по заказу Пентагона рассмотрела возможные сценарии нападения РФ. Среди прочего, аналитики объяснили, что важно парализовать средства ПВО РФ и благодаря этому, вероятно, смогут избежать длительной сухопутной войны.

Напоминаем, летом 2024 года российский военный эксперт Константин Сивков озвучил количество ракет "Искандер", которые использует РФ во время нападения на Польшу.