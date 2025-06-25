CNN і NYT пишуть, що удари США по Ірану не знищили його ядерну програму: Трамп заперечує

Журналісти CNN і New York Times оприлюднили отримані від джерел ранні оцінки розвідки, в яких припускається, що удари США по Ірану 22 червня не знищили основні компоненти ядерної програми країни, а лише на кілька місяців відтермінували її. Президент США Дональд Трамп звинуватив видання у спробі принизити "один із найуспішніших в історії" військовий удар.

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Дональд Трамп і голова Пентагону Піт Гегсет стверджували, що ядерні амбіції Ірану "були знищені". CNN з посиланням на анонімні джерела в Розвідувальному управлінні Міністерства оборони США (DIA) пише, що попередні оцінки наслідків атаки на ядерні об'єкти в Ірані суперечать цим заявам.

Знайомі зі звітом DIA інсайдери сказали журналістам, що під час ударів не були знищені іранські запаси збагаченого урану. За словами одного з джерел, здебільшого вціліли центрифуги. Ще одне джерело повідомило, що іранці встигли вивезти уран з об'єктів перед атаками. За оцінками DIA, США лише відтермінували розвиток ядерної програми Ірану на кілька місяців, передають журналісти слова джерел.

Водночас автори матеріалу зазначають, що повної картини наслідків іще немає, та жодне з джерел не пояснило, як оцінка DIA зіставляється з висновками інших агентств розвідки. Також журналісти зауважили, що відомства США продовжують збирати розвіддані та оцінювати збитки Ірану.

Крім того, видання навело ізраїльську оцінку результатів ударів США по ядерному об'єкту у Фордо. В Ізраїлі також оцінили шкоду як меншу, ніж очікувалася, проте заявили, що спільні з американцями військові дії відтермінували іранську ядерну щонайменше на два роки.

Журналісти New York Times із посиланням на ранній засекречений звіт розвідки пишуть, що в результаті атаки США на Іран були заблоковані входи до двох ядерних об'єктів, однак підземні приміщення не зазнали руйнувань. За словами авторів публікації, чинні та колишні військові чиновники попереджали, що для знищення об'єктів у Фордо на глибині понад 76 метрів знадобиться кілька хвиль авіаударів, з днями чи навіть тижнями обстрілів того самого місця. Проте Трамп оголосив, що припинить удари після першої хвилі.

Також NYT передає висновки американської розвідки про те, що Іран не ухвалював рішення про створення ядерної зброї, однак мав достатньо запасів урану, щоб зробити бомбу достатньо швидко.

Витік у ЗМІ звіту розвідки про удари США по Ірану: реакція Трампа

Президент США Дональд Трамп у власній соцмережі Truth Social 25 червня розкритикував публікації CNN і NYT та назвав їхні новини фейками

"Фейкові новини CNN разом із провальним New York Times об'єдналися в спробі принизити один із найуспішніших військових ударів в історії. Ядерні об'єкти в Ірані повністю знищені! І The Times, і CNN піддаються критиці з боку громадськості!" — написав американський лідер.

Трамп назвав публікації CNN і NYT про результати ударів по Ірану спробою принизити успішну операцію США Фото: скриншот

Спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф в інтерв'ю FoxNews 24 червня також заперечив повідомлення ЗМІ та заявив, що Ірану буде "майже неможливо" відновити ядерну програму після американських атак. За його словами, більшість центрифуг на всіх трьох ядерних об'єктах були знищені чи пошкоджені настільки, що, на думку більшості експертів, відновлення іранської ядерної програми займе роки.

Віткоф назвав витік у ЗМІ інформації про ранні звіти розвідки державною зрадою, закликав розслідувати цей випадок і притягнути винних до відповідальності., бо "це може зашкодити життям у майбутньому".

"Витік такої інформації, якою б вона не була, з якої б сторони вона не з'явилася, є обурливим", — сказав спецпредставник США.

Удар США по Ірану: деталі

Вночі 22 червня США вдарили по ядерних об'єктах Ірану у Фордо, Натанзі та Ісфагані. Після цього Трамп заявив, що ключові іранські об'єкти зі збагачення Ірану успішно знищені та ядерну загрозу зупинено, і закликав Іран укласти мир. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу своєю чергою зазначав, що Фордо міг витримати удари США, та масштаби ураження ще належить визначити.

У відповідь 23 червня Іран атакував бази США в Катарі та Іраку, назвавши цю операцію "О Абу Абдулла" — "Благословення перемоги".

24 червня Іран оголосив про перемогу над Ізраїлем. Вища рада національної безпеки Ірану (ВРНБ) назвала ракетний удар по військовій базі США в Аль-Удейді в Катарі та масштабні атаки на позиції на "окупованих палестинських територіях" відповіддю на удари Штатів та Ізраїлю по іранських ядерних об'єктах.

Таблоїд Daily Mail 24 червня писав із посиланням на дані супутникових знімків, що перед ударами США Іран вивіз збагачений уран з ядерного об'єкта у Фордо в невідомому напрямку.