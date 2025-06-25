CNN и NYT пишут, что удары США по Ирану не уничтожили его ядерную программу: Трамп отрицает

Журналисты CNN и New York Times обнародовали полученные от источников ранние оценки разведки, в которых предполагается, что удары США по Ирану 22 июня не уничтожили основные компоненты ядерной программы страны, а лишь на несколько месяцев отсрочили ее. Президент США Дональд Трамп обвинил издание в попытке принизить "один из самых успешных в истории" военный удар.

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Дональд Трамп и глава Пентагона Пит Хэгсет утверждали, что ядерные амбиции Ирана "были уничтожены". CNN со ссылкой на анонимные источники в Разведывательном управлении Министерства обороны США (DIA) пишет, что предварительные оценки последствий атаки на ядерные объекты в Иране противоречат этим заявлениям.

Знакомые с отчетом DIA инсайдеры сказали журналистам, что во время ударов не были уничтожены иранские запасы обогащенного урана. По словам одного из источников, в основном уцелели центрифуги. Еще один источник сообщил, что иранцы успели вывезти уран с объектов перед атаками. По оценкам DIA, США лишь отсрочили развитие ядерной программы Ирана на несколько месяцев, передают журналисты слова источников.

В то же время авторы материала отмечают, что полной картины последствий еще нет, и ни один из источников не объяснил, как оценка DIA сопоставляется с выводами других агентств разведки. Также журналисты отметили, что ведомства США продолжают собирать разведданные и оценивать ущерб Ирана.

Кроме того, издание привело израильскую оценку результатов ударов США по ядерному объекту в Фордо. В Израиле также оценили ущерб как меньший, чем ожидалось, однако заявили, что совместные с американцами военные действия отсрочили иранскую ядерную как минимум на два года.

Журналисты New York Times со ссылкой на ранний засекреченный отчет разведки пишут, что в результате атаки США на Иран были заблокированы входы в два ядерных объекта, однако подземные помещения не подверглись разрушениям. По словам авторов публикации, действующие и бывшие военные чиновники предупреждали, что для уничтожения объектов в Фордо на глубине более 76 метров понадобится несколько волн авиаударов, с днями или даже неделями обстрелов одного и того же места. Однако Трамп объявил, что прекратит удары после первой волны.

Также NYT передает выводы американской разведки о том, что Иран не принимал решение о создании ядерного оружия, однако имел достаточно запасов урана, чтобы сделать бомбу довольно быстро.

Утечка в СМИ отчета разведки об ударах США по Ирану: реакция Трампа

Президент США Дональд Трамп в собственной соцсети Truth Social 25 июня раскритиковал публикации CNN и NYT и назвал их новости фейками

"Фейковые новости CNN вместе с провальным New York Times объединились в попытке принизить один из самых успешных военных ударов в истории. Ядерные объекты в Иране полностью уничтожены! И The Times, и CNN подвергаются критике со стороны общественности!" — написал американский лидер.

Трамп назвал публикации CNN и NYT о результатах ударов по Ирану попыткой принизить успешную операцию США Фото: скриншот

Спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф в интервью FoxNews 24 июня также опроверг сообщения СМИ и заявил, что Ирану будет "почти невозможно" восстановить ядерную программу после американских атак. По его словам, большинство центрифуг на всех трех ядерных объектах были уничтожены или повреждены настолько, что, по мнению большинства экспертов, восстановление иранской ядерной программы займет годы.

Уиткофф назвал утечку в СМИ информации о ранних отчетах разведки государственной изменой, призвал расследовать этот случай и привлечь виновных к ответственности, потому что "это может навредить жизням в будущем".

"Утечка такой информации, какой бы она ни была, с какой бы стороны она ни появилась, возмутительна", — сказал спецпредставитель США.

Удар США по Ирану: детали

Ночью 22 июня США ударили по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфагане. После этого Трамп заявил, что ключевые иранские объекты по обогащению Ирана успешно уничтожены и ядерная угроза остановлена, и призвал Иран заключить мир. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в свою очередь отмечал, что Фордо мог выдержать удары США, но масштабы поражения еще предстоит определить.

В ответ 23 июня Иран атаковал базы США в Катаре и Ираке, назвав эту операцию "О Абу Абдулла" — "Благословение победы".

24 июня Иран объявил о победе над Израилем. Высший совет национальной безопасности Ирана (ВСНБ) назвал ракетный удар по военной базе США в Аль-Удейде в Катаре и масштабные атаки на позиции на "оккупированных палестинских территориях" ответом на удары Штатов и Израиля по иранским ядерным объектам.

Таблоид Daily Mail 24 июня писал со ссылкой на данные спутниковых снимков, что перед ударами США Иран вывез обогащенный уран с ядерного объекта в Фордо в неизвестном направлении.