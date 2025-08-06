"Фактически это ловушка": Коваленко раскритиковал идею воздушного перемирия с РФ (скриншот)

По данным СМИ, президент России Владимир Путин может согласиться на паузу в воздушных атаках. Однако, как отметил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, не следует воспринимать эту хитрость как шаг к миру.

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Россия будет пытаться и дальше тянуть время, но заворачивать это в идеи вроде прекращения огня в воздухе, а не на земле. Об этом предупредил 6 августа руководитель ЦПД при СНБО в своем Telegram-канале.

"Фактически это ловушка, поскольку за этим нет никакого намерения прекратить войну. Наоборот — намерение россиян ее продолжить и сделать так, чтобы не чувствовать болезненных ударов вглубь РФ, а также парализованного авиасообщения — это, считаю, наиболее успешные наши действия, потому что это паралич как гражданской авиации, так и грузовой логистики, которая зависит от работы аэропортов", — пояснил он.

Лейтенант отметил, что многие вспомнят об обстрелах ВС РФ, которые также наносят ущерб Украине. Однако, по его словам, важно понимать "коэффициент полезного действия" этих атак.

"Россия кошмарит гражданских, но военных целей их воздушные удары не достигают, очень низкий процент. Наши же действия более точечные и более успешные", — подчеркнул начальник ЦПД.

Он заверил, что именно по этой причине Кремль хочет воздушного перемирия. Настоящая цель врага — накопить ресурсы, чтобы возобновить свои удары по Украине в нужный момент. В то же время РФ стремится избежать сейчас санкций, продолжив при этом войну на земле.

"Важным должно быть полное прекращение огня и встреча лидеров. Все остальное — финты россиян, которых нельзя допускать и надо сразу бить санкциями", — подытожил Коваленко.

Публикация Андрея Коваленко от 6 августа Фото: Скриншот

Напомним, в Bloomberg сообщали, что воздушное перемирие могло бы стать "жестом деэскалации", если бы на это согласился Киев. В то же время прекращать войну президент РФ Владимир Путин не собирается, пока его армия наступает на фронте, а цели остаются неизменными.

5 августа в Reuters со ссылкой на источники, приближенные к Кремлю, информировали, что Путину доложили о возможном падении фронта в Украине в ближайшие 2-3 месяца. На это отреагировал руководитель ЦПД Андрей Коваленко, предположив, кому в Москве выгодны такие обещания.