Путину доложили, что фронт упадет через 2-3 месяца: в Украине отреагировали

Президент РФ Владимир Путин не собирается завершать войну во время летнего наступления даже несмотря на "ультиматум" Вашингтона. Кремль не видит смысла останавливаться, пока не оккупирует четыре области.

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Уже в эту пятницу истекает срок "ультиматума" президента США Дональда Трампа, но Россия не собирается искать перемирие. Об этом со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, 5 августа сообщили в Reuters.

Путин верит, что побеждает, а также сомневается, что новые американские санкции будут иметь значительное влияние после трех лет ограничений. Один из собеседников объяснил, что военные цели имеют для президента РФ приоритет даже над шансом улучшить отношения с США. Речь идет о полном захвате четырех областей — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Только после этого политик готов говорить о мирном соглашении.

По данным СМИ, прямые переговоры с Украиной в Стамбуле — не более чем попытка убедить Трампа, что Путин не отказывается от мира. На самом деле эти встречи не имели реального содержания, только позволили договориться о гуманитарных обменах. Как рассказал один из источников, президент был обеспокоен ухудшением отношений с Вашингтоном, но сохраняет надежду, что дружбу можно будет восстановить, как и торговлю с Западом.

Путин считает, что не время заканчивать войну, когда его войска наступают. Если он остановится, по словам источника, этого не поймут ни народ, ни армия. Он не видит логики прекращать войну, когда летняя кампания дает результат на поле боя. Кроме того, президента заверил Генштаб, что фронт в Украине развалится за 2-3 месяца.

Неназванный собеседник назвал угрозу новых санкций "болезненной и неприятной", но не катастрофой. В Москве не думают, что это нанесет больше вреда, а также не уверены, что угрозы Трампа на этот раз не окажутся пустыми. В Кремле не представляют, чтобы Китай прекратил покупать российскую нефть, и даже ожидают повышения цены на нее. То, что РФ умеет обходить ограничения, признал и сам Трамп.

"Они хитрые персонажи, и они достаточно хорошо умеют избегать санкций, так что мы увидим, что произойдет", — заявил он журналистам на выходных.

Один из источников подчеркнул, что Путин отворачивается от мирного предложения США, сделанного еще в сентябре. Речь шла о полном прекращении огня в обмен на отмену американских санкций, признание Вашингтоном Крыма российским и фактического контроля РФ над захваченными территориями с 2022 года. Собеседник назвал это "фантастическим шансом", но добавил, что закончить войну значительно труднее, чем начать.

Путину обещают поражение Сил обороны: реакция Украины

Руководитель ЦПД при СНБО лейтенант Андрей Коваленко отметил, что Путина обманули. По его словам, подобные прогнозы обычно озвучивают помощник президента США Николай Патрушев, первый заместитель руководителя администрации Путина Сергей Кириенко и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Патрушеву выгодно закапывать Путина еще больше в войну, чтобы попытаться сделать преемником своего сына, не говоря уже о других плюшках и откатах. Кириенко из администрации Путина тоже сидит на потоках и зацикливает через войну на себе региональную вертикаль власти. А Герасимов просто ничего другого кроме войны не знает. А Путин — любитель простых решений, который до сих пор верит бумажным отчетам", — пояснил Коваленко.

Напомним, пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, но только после "подготовительной работы на экспертном уровне".

1 августа Путин попытался обвинить Украину в том, что мирные переговоры откладываются. На это отреагировал Зеленский, напомнив Кремлю об американском предложении.