Путіну доповіли, що фронт впаде за 2-3 місяці: в Україні відреагували

Президент РФ Володимир Путін не збирається завершувати війну під час літнього наступу навіть попри "ультиматум" Вашингтона. Кремль не бачить сенсу зупинятись, поки не окупує чотири області.

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Вже у цю п’ятницю спливає термін "ультиматуму" президента США Дональда Трампа, але Росія не збирається шукати перемир’я. Про це з посиланням на джерела, близькі до Кремля, 5 серпня повідомили у Reuters.

Путін вірить, що перемагає, а також сумнівається, що нові американські санкції матимуть значний вплив після трьох років обмежень. Один зі співрозмовників пояснив, що військові цілі мають для президента РФ пріоритет навіть над шансом покращити відносини зі США. Йдеться про повне захоплення чотирьох областей — Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Лише після цього політик готовий говорити про мирну угоду.

За даними ЗМІ, прямі переговори з Україною у Стамбулі — не більш як спроба переконати Трампа, що Путін не відмовляється від миру. Насправді є ці зустрічі не мали реального змісту, лише дозволили домовитись про гуманітарні обміни. Як розповіло одне з джерел, президент був стурбований погіршенням відносин з Вашингтоном, але зберігає надію, що дружбу можна буде відновити, як і торгівлю з Заходом.

Путін вважає, що не час закінчувати війну, коли його війська наступають. Якщо він зупиниться, зі слів джерела, цього не зрозуміють ані народ, ані армія. Він не бачить логіки припиняти війну, коли літня кампанія дає результат на полі бою. Окрім того, президента запевнив Генштаб, що фронт в Україні розвалиться за 2-3 місяці.

Неназваний співрозмовник назвав загрозу нових санкцій "болючою і неприємною", але не катастрофою. У Москві не думають, що це завдасть більше шкоди, а також не впевнені, що погрози Трампа цього разу не виявляться порожніми. У Кремлі не уявляють, щоб Китай припинив купувати російську нафту, й навіть очікують на підвищення ціни на неї. Те, що РФ вміє обходити обмеження, визнав і сам Трамп.

"Вони хитрі персонажі, і вони досить добре вміють уникати санкцій, тож ми побачимо, що станеться", — заявив він журналістам на вихідних.

Одне з джерел підкреслило, що Путін відвертається від мирної пропозиції США, зробленої ще у вересні. Йшлося про повне припинення вогню в обмін на скасування американських санкцій, визнання Вашингтоном Криму російським та фактичного контролю РФ над захопленими територіями з 2022 року. Співрозмовник назвав це "фантастичним шансом", але додав, що закінчити війну значно важче, ніж розпочати.

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Керівник ЦПД при РНБО лейтенант Андрій Коваленко наголосив, що Путіна надурили. З його слів, подібні прогнози зазвичай озвучують помічник президента США Микола Патрушев, перший заступник керівника адміністрації Путіна Сергій Кирієнко та начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов.

"Патрушеву вигідно закопувати Путіна ще більше у війну, аби спробувати зробити наступником свого сина, не кажучи вже про інші плюшки і відкати. Кірієнко з адміністрації Путіна теж сидить на потоках та зациклює через війну на себе регіональну вертикаль влади. А Герасимов просто нічого іншого окрім війни не знає. А Путін — любитель простих рішень, який досі вірить паперовим звітам", — пояснив Коваленко.

Нагадаємо, речник Дмитро Пєсков заявив, що президент РФ Володимир Путін готовий зустрітись з українським лідером Володимиром Зеленським, але лише після "підготовчої роботи на експертному рівні".

1 серпня Путін спробував звинуватити Україну у тому, що мирні переговори відкладаються. На це відреагував Зеленський, нагадавши Кремлю про американську пропозицію.