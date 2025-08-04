Путін погодився на зустріч з Зеленським: Пєсков озвучив нові умови Кремля

Президент Російської Федерації Володимир Путін готовий зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським. Для переговорів у подібному форматі слід виконати певні умови і вони не відбудеться відразу.

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Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про можливість зустрічі Зеленського та Путіна, написало росЗМІ "РИА Новости". Це станеться після "підготовчої роботи на експертному рівні".

Заява Пєскова з'явилась через три дні після слів президента США Дональда Трампа про дві атомні субмарини, які попрямували до Європи. Представник Кремля наголосив, що слід бути "акуратними" щодо ядерної тематики й що РФ уважно ставиться до "нерозповсюдження ядерної зброї". Крім того, з'ясувалось, що вислови глави Білого дому не тлумачаться як "ескалація": натомість ідеться лише про "чутливі теми, які сприймають емоційно". Пєсков зауважив, що РФ є прихильниками не війни, а "дипломатичного врегулювання".

"У даному випадку очевидно, що американські підводні човни і так перебувають на бойовому чергуванні. Це постійний процес. В цілому, звичайно, в цю полеміку не хотілося б ніяк втягуватися, і не хотілося б це ніяк не коментувати", — підсумував речник Путіна.

Зустріч Путіна та Зеленського - заява Пєскова 4 серпня Фото: Скриншот

Зустріч Путіна та Зеленського — деталі

Зазначимо, Фокус писав про заяви Трампа щодо війни РФ, після яких з'явилась реакція Кремля та слова про можливість зустрічі Путіна та Зеленського. Перша реакція президент США була озвучена 1 серпня. Експрезидент РФ та заступник глави радбез Дмитро Пєсков пригрозив світу ядерним ударом і згадав про систему "Мертва рука", яка вмикається у відповідь на західні бомби. Тим часом глава Білого дому повідомив, що не терпітиме таких погроз і пояснив, що РФ слід подумати про мир, а він поки надішле у Європу дві атомні підводні човни.

У понеділок 4 серпня Трамп підтвердив, що дві субмарини перебувають у потрібних місцях, не уточнивши, де саме. Крім того, американський президент повідомив, що його спецпредставник Стів Віткофф може побувати у Москві, орієнтовно, 6-7 серпня. Фокус тим часом розповів, що може іти мова про атомні підводні човни класу "Огайо", здатні запустити по 24 ракети з вісьмома боєголовками на кожній. Субмарини можуть перебувати неподалік від чотирьох військових баз ВМС США у Європі, розташованих максимум за 3 тис. км від Москви.

Нагадуємо, 1 серпня Путін заявив про масове виробництво ракет "Орешник", а у ЦПД РНБО пояснили, чи реальні погрози очільника Кремля.