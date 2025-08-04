Путин согласился на встречу с Зеленским: Песков озвучил новые условия Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Для переговоров в подобном формате следует выполнить определенные условия и они не произойдут сразу.

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Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил о возможности встречи Зеленского и Путина, написало росСМИ "РИА Новости". Это произойдет после "подготовительной работы на экспертном уровне".

Заявление Пескова появилось через три дня после слов президента США Дональда Трампа о двух атомных субмаринах, которые направились в Европу. Представитель Кремля отметил, что следует быть "аккуратными" по ядерной тематике и что РФ внимательно относится к "нераспространению ядерного оружия". Кроме того, выяснилось, что высказывания главы Белого дома не толкуются как "эскалация": вместо этого речь идет лишь о "чувствительных темах, которые воспринимают эмоционально". Песков отметил, что РФ является сторонниками не войны, а "дипломатического урегулирования".

"В данном случае очевидно, что американские подводные лодки и так находятся на боевом дежурстве. Это постоянный процесс. В целом, конечно, в эту полемику не хотелось бы никак втягиваться, и не хотелось бы это никак не комментировать", — подытожил спикер Путина.

Встреча Путина и Зеленского — заявление Пескова 4 августа — заявление Пескова Фото: Скриншот

Встреча Путина и Зеленского — детали

Отметим, Фокус писал о заявлениях Трампа о войне РФ, после которых появилась реакция Кремля и слова о возможности встречи Путина и Зеленского. Первая реакция президент США была озвучена 1 августа. Экс-президент РФ и заместитель главы Совбеза Дмитрий Песков пригрозил миру ядерным ударом и вспомнил о системе "Мертвая рука", которая включается в ответ на западные бомбы. Между тем глава Белого дома сообщил, что не будет терпеть таких угроз и объяснил, что РФ следует подумать о мире, а он пока отправит в Европу две атомные подводные лодки.

В понедельник 4 августа Трамп подтвердил, что две субмарины находятся в нужных местах, не уточнив, где именно. Кроме того, американский президент сообщил, что его спецпредставитель Стив Уиткофф может побывать в Москве, ориентировочно, 6-7 августа. Фокус тем временем рассказал, что может идти речь об атомных подводных лодках класса "Огайо", способных запустить по 24 ракеты с восемью боеголовками на каждой. Субмарины могут находиться неподалеку от четырех военных баз ВМС США в Европе, расположенных максимум в 3 тыс. км от Москвы.

Напоминаем, 1 августа Путин заявил о массовом производстве ракет "Орешник", а в ЦПД СНБО объяснили, реальны ли угрозы главы Кремля.