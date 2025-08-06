"Фактично це пастка": Коваленко розкритикував ідею повітряного перемир'я з РФ (скриншот)

За даними ЗМІ, президент Росії Володимир Путін може погодитись на паузу у повітряних атаках. Однак, як наголосив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, не слід сприймати цю хитрість як крок до миру.

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Росія намагатиметься й далі тягнути час, але загортатиме це в ідеї на кшталт припинення вогню у повітрі, а не на землі. Про це попередив 6 серпня керівник ЦПД при РНБО у своєму Telegram-каналі.

"Фактично це пастка, оскільки за цим немає жодного наміру припинити війну. Навпаки — намір росіян її продовжити і зробити так, щоб не відчувати болісних ударів вглиб РФ, а також паралізованого авіасполучення — це, вважаю, найбільш успішні наші дії, бо це параліч як цивільної авіації, так і вантажної логістики, яка залежна від роботи аеропортів", — пояснив він.

Лейтенант зазначив, що багато хто згадає про обстріли ЗС РФ, які також завдають шкоди України. Однак, з його слів, важливо розуміти "коефіцієнт корисної дії" цих атак.

"Росія кошмарить цивільних, але військових цілей їхні повітряні удари не досягають, дуже низький відсоток. Наші ж дії більш точкові та успішніші", — підкреслив начальник ЦПД.

Він запевнив, що саме з цієї причинили Кремль хоче повітряного перемир’я. Справжня мета ворога — накопичити ресурси, щоб відновити свої удари по Україні у потрібний момент. Водночас РФ прагне уникнути зараз санкцій, продовживши при цьому війну на землі.

"Важливим має бути повне припинення вогню і зустріч лідерів. Все інше — фінти росіян, яких не можна допускати і треба одразу бити санкціями", — підсумував Коваленко.

Публікація Андрія Коваленка від 6 серпня Фото: Скриншот

Нагадаємо, у Bloomberg повідомляли, що повітряне перемир’я могло б стати "жестом деескалації", якби на це погодився Київ. Водночас припиняти війну президент РФ Володимир Путін не збирається, поки його армія наступає на фронті, а цілі залишаються незмінними.

5 серпня у Reuters з посиланням на джерела, наближені до Кремля, інформували, що Путіну доповіли про можливе падіння фронту в Україні у найближчі 2-3 місяці. На це відреагував керівник ЦПД Андрій Коваленко, припустивши, кому у Москві вигідні такі обіцянки.