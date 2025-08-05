"Подарунок" для Трампа: Путін може погодитися на повітряне перемир'я з Україною, — Bloomberg

Росія може погодитися на тимчасове повітряне перемир’я з Україною як символічну поступку президенту США Дональду Трампу, не завершуючи при цьому війну.

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У матеріалі Bloomberg йдеться про тимчасову паузу в ракетних і дронових ударах, яка могла б стати "жестом деескалації", якщо на неї погодиться і Київ. Це питання можуть обговорити під час візиту до Росії американського посла Стіва Віткоффа, який очікується цього тижня.

Однак президент Володимир Путін, за даними джерел, не має наміру йти на загальне припинення вогню — армія РФ продовжує наступ, а її цілі залишаються незмінними.

У Кремлі вважають такі переговори важливими, але не коментують їх наперед. Водночас політконсультант Сергій Марков, наближений до Кремля, заявив, що "Трампу потрібен подарунок", і повітряне перемир’я може ним стати.

Загалом, Дональд Трамп, який пообіцяв швидко завершити війну у разі повернення до влади, наразі посилює тиск на країни, що підтримують Росію. Зокрема, він анонсував підвищення мит на імпорт з Індії через купівлю нею російської нафти.

Також видання зазначило, що раніше Путін уже оголошував короткострокові перемир’я, зокрема у травні. Але в цілому Росія відкидає пропозиції про довготривале припинення вогню. Натомість висуває вимоги — нейтралітет України та визнання анексій, що для Києва неприйнятно.

Ба більше, Bloomberg із посиланням на дані центру "Левада" повідомляє, що більшість росіян підтримують завершення війни на поточних позиціях.

"Для більшості росіян кінець війни, але не повернення до колишніх кордонів — це бажаний сценарій", - цитується Денис Волков у матеріалі Bloomberg.

Розмова Зеленського з Трампом — чи зможе голова США зупинити війну з РФ

Нагадаємо, що 5 серпня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом, під час якої обговорили російські удари по українських містах, посилення антиросійських санкцій та спільні кроки, здатні наблизити припинення війни.

У своєму Telegram-каналі Зеленський повідомив, що розмова була продуктивною — лідери скоординували позиції щодо оборонної взаємодії, підтримки з боку НАТО, а також вже ухвалених рішень Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії про передачу американської зброї Україні на понад мільярд доларів. Зеленський також зазначив, що Трамп повністю поінформований про ситуацію на фронті й обстріли українських міст.

Того ж дня Дональд Трамп у телефонному інтерв’ю телеканалу CNBC заявив, що зниження цін на енергоносії могло б змусити Володимира Путіна змінити свою позицію щодо війни проти України. На його думку, падіння вартості нафти ще на 10 доларів за барель суттєво вдарить по російській економіці, що може змусити Кремль відмовитися від подальшої агресії.

Американський лідер переконаний, що саме економічний тиск є ефективним інструментом впливу, який дозволяє уникнути прямого військового втручання. Водночас Трамп не уточнив, якими саме заходами, на його думку, слід добиватися зниження світових цін на енергоресурси.

Зустріч Путіна та Зеленського — чи можливе перемир'я

4 серпня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Володимира Путіна з Володимиром Зеленським можлива, але лише після підготовчої роботи на експертному рівні.

Про це повідомили російські ЗМІ на тлі заяв Дональда Трампа про переміщення американських атомних субмарин до Європи. Пєсков закликав обережно ставитися до ядерної тематики, наголосивши, що РФ виступає за дипломатичне врегулювання, а не за ескалацію.

Раніше Володимир Путін заявив, що Москва готова чекати на переговори, якщо Київ наразі “не вважає їх доцільними”. За його словами, перемовини завжди мають значення, особливо коли йдеться про прагнення до миру.