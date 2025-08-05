"Подарок" для Трампа: Путин может согласиться на воздушное перемирие с Украиной, — Bloomberg

Россия может согласиться на временное воздушное перемирие с Украиной как символическую уступку президенту США Дональду Трампу, не завершая при этом войну.

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В материале Bloomberg говорится о временной паузе в ракетных и дроновых ударах, которая могла бы стать "жестом деэскалации", если на нее согласится и Киев. Этот вопрос могут обсудить во время визита в Россию американского посла Стива Уиткоффа, который ожидается на этой неделе.

Однако президент Владимир Путин, по данным источников, не намерен идти на всеобщее прекращение огня — армия РФ продолжает наступление, а ее цели остаются неизменными.

В Кремле считают такие переговоры важными, но не комментируют их заранее. В то же время политконсультант Сергей Марков, приближенный к Кремлю, заявил, что "Трампу нужен подарок", и воздушное перемирие может им стать.

В общем, Дональд Трамп, который пообещал быстро завершить войну в случае возвращения к власти, сейчас усиливает давление на страны, поддерживающие Россию. В частности, он анонсировал повышение пошлин на импорт из Индии из-за покупки ею российской нефти.

Также издание отметило, что ранее Путин уже объявлял краткосрочные перемирия, в частности в мае. Но в целом Россия отвергает предложения о долговременном прекращении огня. Зато выдвигает требования — нейтралитет Украины и признание аннексий, что для Киева неприемлемо.

Более того, Bloomberg со ссылкой на данные центра "Левада" сообщает, что большинство россиян поддерживают завершение войны на текущих позициях.

"Для большинства россиян конец войны, но не возвращение к прежним границам — это желаемый сценарий", — цитируется Денис Волков в материале Bloomberg.

Разговор Зеленского с Трампом — сможет ли глава США остановить войну с РФ

Напомним, что 5 августа президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, во время которого обсудили российские удары по украинским городам, усиление антироссийских санкций и совместные шаги, способные приблизить прекращение войны.

В своем Telegram-канале Зеленский сообщил, что разговор был продуктивным — лидеры скоординировали позиции по оборонному взаимодействию, поддержке со стороны НАТО, а также уже принятых решений Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании о передаче американского оружия Украине на более чем миллиард долларов. Зеленский также отметил, что Трамп полностью проинформирован о ситуации на фронте и обстрелах украинских городов.

В тот же день Дональд Трамп в телефонном интервью телеканалу CNBC заявил, что снижение цен на энергоносители могло бы заставить Владимира Путина изменить свою позицию относительно войны против Украины. По его мнению, падение стоимости нефти еще на 10 долларов за баррель существенно ударит по российской экономике, что может заставить Кремль отказаться от дальнейшей агрессии.

Американский лидер убежден, что именно экономическое давление является эффективным инструментом влияния, который позволяет избежать прямого военного вмешательства. В то же время Трамп не уточнил, какими именно мерами, по его мнению, следует добиваться снижения мировых цен на энергоресурсы.

Встреча Путина и Зеленского — возможно ли перемирие

4 августа пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна, но только после подготовительной работы на экспертном уровне.

Об этом сообщили российские СМИ на фоне заявлений Дональда Трампа о перемещении американских атомных субмарин в Европу. Песков призвал осторожно относиться к ядерной тематике, подчеркнув, что РФ выступает за дипломатическое урегулирование, а не за эскалацию.

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва готова ждать переговоров, если Киев пока "не считает их целесообразными". По его словам, переговоры всегда имеют значение, особенно когда речь идет о стремлении к миру.