Саміт на Алясці: Путін проти розширення НАТО і хоче зміни режиму в Україні, — ISW

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним уже цього тижня. Однак аналітики вважають, що це будуть не переговори про мир, а чергова спроба лідера Кремля вбити клин між США та ЄС.

Експерти звернули увагу на останні повідомлення російських політиків, на кшталт третього президента РФ Дмитра Медведєва, які свідчать про спроби Москви розсварити Європу зі США, пише ISW.

Кремль намагається використати майбутній саміт на Алясці, щоб розділити Сполучені Штати і Європу, а не займатися питаннями перемир'я. Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив 10 серпня у своїх англо- і російськомовних акаунтах Telegram, що Європа намагається перешкодити Сполученим Штатам допомогти зупинити війну в Україні. Йому вторив глава Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР) Леонід Слуцький, який 9 серпня заявив, що європейські країни проводять "антиросійську політику і намагаються перешкодити швидкому мирному врегулюванню війни в Україні".

Російський політолог Сергій Марков заявив Washington Post 10 серпня, що головний інтерес Росії на саміті на Алясці — представити Україну і Європу, а не Росію, як перешкоди до миру в Україні. Марков вважає, що Росія відмовляється робити будь-які кроки назад і що єдиний компроміс, який Росія готова розглянути, — це припинення військових зусиль із захоплення Одеської та Харківської областей, а також міст Херсон і Запоріжжя. Марков висловив сподівання, що Трамп зрозуміє, що головною причиною війни Росії в Україні є Зеленський, а другою причиною війни — європейські лідери, а не Росія.

Європейські та українські офіційні особи, включно з президентом України Володимиром Зеленським, послідовно демонструють свою готовність сприяти сумлінним переговорам і брати участь у них.

У той час як Путін постійно відмовляється від прямих переговорів із Зеленським, а Кремль давно намагається послабити згуртованість між Сполученими Штатами, Європою та Україною в рамках ширшої кампанії зі стримування подальшої західної підтримки України та відволікання уваги від непримиренності Росії щодо мирного процесу й небажання йти на компроміс із первинними військовими вимогами Путіна.

Аналітики ISW зазначають, що Росія, як і раніше, не бажає йти на компроміс щодо своїх давніх військових цілей: не допустити вступу України до НАТО, зміни режиму в Україні на користь проросійського маріонеткового уряду і демілітаризації України — все це гарантує повну капітуляцію України. Тож Путін, досить імовірно, порушить і використає як зброю будь-які майбутні угоди про припинення вогню в Україні, звинувачуючи Україну в порушеннях, як вона неодноразово робила навесні 2025 року.

Варто зазначити, що Дональд Трамп розглядає можливість тристоронньої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським 15 серпня. Але наразі Білий дім готується до двосторонньої зустрічі між Трампом і Путіним. Одне з джерел зазначило, що будь-яка зустріч із Зеленським, імовірно, відбудеться після зустрічі Трампа і Путіна.

Нагадаємо, європейські союзники України продовжують сигналізувати про свою підтримку України та очолюваних США мирних зусиль напередодні саміту на Алясці. Європейські лідери закликали до припинення вогню або скорочення бойових дій до початку переговорів. Лідери висловили свою прихильність принципу, згідно з яким міжнародні кордони не можуть бути змінені силою, і підтвердили, що вторгнення Росії в Україну порушує Статут ООН, Гельсінський акт і Будапештський меморандум, а також інші міжнародні угоди Росії.

А 9 серпня Дональд Трамп заявив, що незабаром відбудеться обмін територіями в Україні.