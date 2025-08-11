Саммит на Аляске: Путин против расширения НАТО и хочет смены режима в Украине, — ISW

Президент США Дональд Трамп встретится с президентом РФ Владимиром Путиным уже на этой неделе. Однако аналитики считают, что это будут не переговоры о мире, а очередная попытка лидера Кремля вбить клин между США и ЕС.

Эксперты обратили внимание на последние сообщения российских политиков, вроде третьего президента РФ Дмитрия Медведева, которые свидетельствуют о попытках Москвы рассорить Европу с США, пишет ISW.

Кремль пытается использовать предстоящий саммит на Аляске, чтобы разделить Соединенные Штаты и Европу, а не заниматься вопросами перемирия. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил 10 августа в своих англо- и русскоязычных аккаунтах Telegram, что Европа пытается помешать Соединенным Штатам помочь остановить войну в Украине. Ему вторил глава Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий, который 9 августа заявил, что европейские страны проводят "антироссийскую политику и пытаются помешать быстрому мирному урегулированию войны в Украине".

Российский политолог Сергей Марков заявил Washington Post 10 августа, что главный интерес России на саммите на Аляске — представить Украину и Европу, а не Россию, как препятствия к миру в Украине. Марков считает, что Россия отказывается делать какие-либо шаги назад и что единственный компромисс, который Россия готова рассмотреть, — это прекращение военных усилий по захвату Одесской и Харьковской областей, а также городов Херсон и Запорожье. Марков выразил надежду, что Трамп поймет, что главной причиной войны России в Украине является Зеленский, а второй причиной войны — европейские лидеры, а не Россия.

Европейские и украинские официальные лица, включая президента Украины Владимира Зеленского, последовательно демонстрируют свою готовность содействовать добросовестным переговорам и участвовать в них.

В то время как Путин постоянно отказывается от прямых переговоров с Зеленским, а Кремль давно пытается ослабить сплоченность между Соединенными Штатами, Европой и Украиной в рамках более широкой кампании по сдерживанию дальнейшей западной поддержки Украины и отвлечению внимания от непримиримости России в отношении мирного процесса и нежелания идти на компромисс по первоначальным военным требованиям Путина.

Аналитики ISW отмечают, что Россия по-прежнему не желает идти на компромисс в отношении своих давних военных целей: не допустить вступления Украины в НАТО, смены режима в Украине в пользу пророссийского марионеточного правительства и демилитаризации Украины — все это гарантирует полную капитуляцию Украины. Так что Путин, весьма вероятно, нарушит и использует в качестве оружия любые будущие соглашения о прекращении огня в Украине, обвиняя Украину в нарушениях, как она неоднократно делала весной 2025 года.

Стоит отметить, что Дональд Трамп рассматривает возможность трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским 15 августа. Но в настоящее время Белый дом готовится к двусторонней встрече между Трампом и Путиным. Один из источников отметил, что любая встреча с Зеленским, вероятно, состоится после встречи Трампа и Путина.

Напомним, европейские союзники Украины продолжают сигнализировать о своей поддержке Украины и возглавляемых США мирных усилий в преддверии саммита на Аляске. Европейские лидеры призвали к прекращению огня или сокращению боевых действий до начала переговоров. Лидеры выразили свою приверженность принципу, согласно которому международные границы не могут быть изменены силой, и подтвердили, что вторжение России в Украину нарушает Устав ООН, Хельсинкский акт и Будапештский меморандум, а также другие международные соглашения России.

А 9 августа Дональд Трамп заявил, что вскоре состоится обмен территориями в Украине.