Макрон, Мерц, Стармер и другие: лидеры ЕС призвали Трампа говорить с Путиным после прекращения огня

Лидеры Европейского Союза призвали президента США Дональда Трампа вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным только при условии прекращения огня и гарантий защиты "жизненно важных интересов безопасности Украины и Европы".

Совместное заявление обнародовано от имени президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджи Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Польши Дональда Туска, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Финляндии Александера Стубба.

"Значимые переговоры могут происходить только в условиях прекращения огня или уменьшения боевых действий. Путь к миру в Украине не может быть определен без Украины. Мы остаемся приверженными принципу, что международные границы не могут быть изменены силой. Текущая линия соприкосновения должна быть отправной точкой для переговоров", — говорится в заявлении.

Лидеры ЕС приветствовали усилия Трампа, направленные на окончание российско-украинской войны и достижения справедливого и длительного мира и безопасности для Украины. Они отметили, что успешным может быть только подход, который сочетает активную дипломатию, поддержку Украины и давление на Российскую Федерацию с целью прекращения войны.

"Мы соглашаемся, что эти жизненно важные интересы включают необходимость надежных и достоверных гарантий безопасности, которые позволят Украине эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Украина имеет право свободно выбирать свою судьбу", — отмечается в заявлении.

Европейские лидеры подчеркнули, что готовы поддержать усилия Трампа дипломатическими средствами, предоставлением существенной военной и финансовой поддержки Украине, а также путем поддержки и введения ограничительных мер против РФ.

"Мы подчеркиваем нашу непоколебимую приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины. Мы продолжаем твердо стоять на стороне Украины. Мы едины как европейцы и решительно настроены совместно продвигать наши интересы. И мы будем продолжать тесно сотрудничать с президентом Трампом и Соединенными Штатами Америки, а также с президентом Зеленским и народом Украины ради мира в Украине, который защищает наши жизненно важные интересы безопасности", — говорится в документе.

Совместное заявление лидеров ЕС Фото: скриншот

Напомним, 10 августа Андрей Ермак объяснил позицию Украины и партнеров по прекращению огня.

9 августа Дональд Трамп заявил, что вскоре состоится обмен территориями в Украине.