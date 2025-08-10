Макрон, Мерц, Стармер та інші: лідери ЄС закликали Трампа говорити з Путіним після припинення вогню

Лідери Європейського Союзу закликали президента США Дональда Трампа вести перемовини з президентом Росії Володимиром Путіним лише за умови припинення вогню та гарантій захисту "життєво важливих інтересів безпеки України та Європи".

Спільна заява оприлюднена від імені президента Франції Емманюеля Макрона, прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та президента Фінляндії Александера Стубба.

"Значущі переговори можуть відбуватися лише в умовах припинення вогню або зменшення бойових дій. Шлях до миру в Україні не може бути визначений без України. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не можуть бути змінені силою. Поточна лінія зіткнення повинна бути відправною точкою для переговорів", — йдеться у заяві.

Лідери ЄС привітали зусилля Трампа, спрямовані на закінчення російсько-української війни та досягнення справедливого і тривалого миру та безпеки для України. Вони зазначили, що успішним може бути лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України та тиск на Російську Федерацію з метою припинення війни.

"Ми погоджуємося, що ці життєво важливі інтереси включають необхідність надійних і достовірних гарантій безпеки, які дозволять Україні ефективно захищати свій суверенітет і територіальну цілісність. Україна має право вільно обирати свою долю", — наголошується у заяві.

Європейські лідери підкреслили, що готові підтримати зусилля Трампа дипломатичними засобами, наданням істотної військової та фінансової підтримки Україні, а також шляхом підтримки і введення обмежувальних заходів проти РФ.

"Ми підкреслюємо нашу непохитну прихильність суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України. Ми продовжуємо твердо стояти на боці України. Ми є єдиними як європейці і рішуче налаштовані спільно просувати наші інтереси. І ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з президентом Трампом і Сполученими Штатами Америки, а також з президентом Зеленським і народом України заради миру в Україні, який захищає наші життєво важливі інтереси безпеки", — зазначено у документі.

Спільна заява лідерів ЄС Фото: скриншот

Нагадаємо, 10 серпня Андрій Єрмак пояснив позицію України та партнерів щодо припинення вогню.

9 серпня Дональд Трамп заявив, що незабаром відбудеться обмін територіями в Україні.